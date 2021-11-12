幼稚園N班面試│豬隊友常犯3大禁忌　升學專家教家長補救方法

每年11月也是幼稚園面試旺季，藝人雨僑早前以分享帶1歲女兒Harper參加N班面試時，老公羅力威變成「豬隊友」，不但對老師的問題「問非所答」，更因為記性差，面試時即場玩起「超級無敵大電視」，要雨僑估出他的答案，貼文一出，即有不少媽媽留言分享「豬隊友」表現，身同感受。

兒童及升學發展專家Ken Sir坦然收過不少媽媽對丈夫在面試時「豬表現」的無奈，當中有3個更是丈夫最常見的禁忌，想豬隊友馬上變神幫手，增加小朋友入讀心儀學校的機會，即刻參考專家意見。



由於N班或K1面試中，學校普遍會要求家長陪同小朋友一起參與，對於有小朋友同時報讀多間幼稚園的家長來說，既忙碌又緊張，面對不同學校的問題，家長更加步步為營，如果此時另一半「唔爭氣」在面試時表現未如理想，就更加白費媽媽的一番心機。

禁忌一：

不做準備答案籠統

Ken Sir分享一次經驗是在模擬面試時發生，他說:「老師其中一條問題是問爸爸：『平時小朋友會吃什麼?』爸爸回答：『他吃了不會敏感的食物。』這樣的答案會予人感覺粗疏，對小朋友的認知度低，並不是理想的答案。其實問題背後，校方是想知道家長對小朋友的了解，透過問題了解親子關係。」

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禁忌二：

呆坐做紙板人

很多爸爸去面試的時候是沒有準備，去到現場只是做一個紙板人的角色，Ken Sir說：「當老師問媽媽問題時，爸爸不會有任何反應或者回應，呆坐在位上，這些都會予人感覺爸爸對家庭過於冷漠，這當然會失分。」

禁忌三：

令人哭笑不得的答案

就照顧上的問題，不少學校會問爸爸晚上有沒有幫忙照顧小朋友，Ken Sir收過一位爸爸的答案是：「我瞓覺不起來幫忙，就是最大的幫忙!」

當面試去到尾聲時，很多學校會要求家長說出對學校的期望，Ken Sir遇過一位爸爸面試著名人氣幼稚園時是這樣回答：「最大的期望是減學費!」

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要表現出夫妻一致

Ken Sir特別想提醒爸爸，就算不會回答問題，也有可以做以下的反應。「爸爸可以透過身體語言，對媽媽回答的內容表示認同與共鳴，例如點點頭、微笑一下，當學校問完媽媽，又再問爸爸有沒有補充時，爸爸不要趁機推翻媽媽所講的說話，這也是常見的死穴，如果爸爸真的沒有要補充的說話，不妨說：『我與太太的答案是一致!』不用刻意去找答案。」

如果爸爸覺得媽媽答得不好，Ken Sir認為最佳的表達方法是：「坦白讓學校知道你們都是第一次做爸爸媽媽，仍有很多地方需要學習，而你們也願意配合學校，學校也會很欣賞虛心的家長。」