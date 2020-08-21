傳統及國際幼稚園面試全攻略　爸媽犯這大忌子女表現再好也被累死

做了六年幼稚園老師，任教了不同種類的幼稚園，經歷過大大小小不同面試幼兒的次數，總括而然，入學面試不外乎是老師和行政團隊觀察面試的幼兒和父母是否適合入讀，有的面試比較正式，類似考試的形式一問一答地回應老師的問題，有的面試則以活動形式進行，幼兒只需要玩面試場地的遊戲，父母從旁回應老師一兩條提問。

文：張潤衡STANLEY（應用心理學培訓導師）、錢佩佩（香港電台主持、三個孩子的媽媽）、譚寶雲老師（資深幼兒教育工作者）

不過，不論哪一種形式的面試，其實也有一些隱藏的評分位置是爸爸媽媽意想不到的！為了達到萬無一失，不如我們先留意不同學校的面試形式及內容啦！所謂知己知彼，方能百戰百勝！N班及K1普遍的面試內容是什麼？

傳統及國際幼稚園面試常見內容及爸媽常犯的致命錯誤（點圖繼續閱讀）：

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佩媽小分享：

家長們，你們覺得考大學難些？還是考N班（學前班）難一些？佩媽肯定的告訴你，一定是考N班難一些！為何這樣說？因為你要令一位一歲多的小孩，能脫穎而出令老師垂青給予一個N班學位，真的比浩瀚工程更浩瀚！首先我們要知道N班跟大學一樣，是可讀可不讀的，不讀N班，一樣可以讀幼稚園；不讀大學一樣可以工作，問題是不讀N班對於孩子的影響有幾大？佩媽告訴你，有讀N班的孩子，對於能成功考獲K1學位是有一定的幫助，但怎樣才能考獲N班學位呢？

佩媽可以提供一些小貼士畀大家作參考之用，其實有某些N班是與其本校或聯繫playgroup（學前遊戲班）有關連，例如維多利亞幼稚園、民生幼稚園、國際英文幼稚園等，如果參與這些遊戲班，對考獲N班的機會比一般人大一些！

另外，位於九龍塘金巴倫道迦南幼稚園總校，這校是有不同的遊戲班可供小孩參與。當年佩媽安排了三公主，於這所playgroup學習了八個月，便順利得到了迦南幼兒園的N班位，不要小看這所幼兒園的N班，佩媽很欣賞這所幼兒園，不但令三公主學習到應有的知識，而且老師們也十分有愛心，令三公主很快便愛上返學，而且幾乎是直升幼稚園幼兒班，減低了家長和孩子的升學壓力，佩媽在無後顧之憂下，帶三公主投考九龍塘一所傳統老牌幼稚園，最後更成功入讀，迦南幼兒園確實居功不少！這個小秘密佩媽已告訴了好幾個朋友，她們的小孩都順利獲得迦南幼兒園的N班學位，現在佩媽也將這個秘密告訴讀者，希望可以幫到大家！

《贏在起跑線的升小攻略》封面

書名：贏在起跑線的升小攻略

作者：張潤衡STANLEY——應用心理學培訓導師、生命教育工作者、多份報章的專欄作家、香港電台節目主持。大學主修心理學，獲教育及社工雙碩士，及NLP 高級導師、危機干預導師及催眠治療師資格。擁有近十年主講家長講座和七年實戰育兒教仔經驗，主張零體罰，是一位習慣使用心理學技巧來教仔的P 牌爸爸。張潤衡先生多年來熱心服務本港青少年，因而獲政府頒發榮譽勳章，及曾當選香港十大傑出青年、香港精神大使等。

錢佩佩——資深傳媒人、三個孩子的媽媽。畢業於香港演藝學院及珠海書院，於香港電台擔任編導及主持人多年，並同時出任廣告公司市場公關部總監、網紅、語言導師、司儀、活動策劃人等，近年積極參與慈善服務，以身教作子女榜樣。佩媽育有三名年齡介乎六至十七歲的子女，育兒實戰經驗相當豐富。

譚寶雲老師（寶寶老師）——資深幼兒教育工作者、幼兒教育研究學人、香港教育大學教育碩士（幼兒教育）及幼兒教育（榮譽）學士。曾任教多間本港知名幼稚園，熱衷於幼兒教育研究，曾多次於國際學術會議中發表有關幼兒教育為主題的研究結果和學術文章。

【本文節錄自《贏在起跑線的升小攻略》，獲「紅出版集團」授權轉載。】

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