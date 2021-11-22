科興疫苗｜12至17歲最快12月2日可打針　為學校學生提供接送服務

新冠疫苗顧問專家委員早前建議由只批准12至17歲人士選擇復必泰疫苗，擴闊到可選擇科興疫苗。而11月22日政府公布，年齡介乎12至17歲的青少年可以優先由12月2日開始接種科興克爾來福疫苗。 為了方便青少年接種，除了會為有較多學生有意接種的學校提供接送服務外，更在衞生署轄下的五間學生健康服務中心新增科興疫苗接種服務。



新冠疫苗顧問專家委員早前建議由只批准12至17歲人士選擇復必泰疫苗，擴闊到可選擇科興疫苗。

12月2日起 上午9時即可登記

有意為子女安排接種的家長，可於由12月2日上午9時起，透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種疫苗。

除現有的服務網絡外，衞生署轄下的五間學生健康服務中心亦將12月2日起，於星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午12時30分及下午2時至5時30分為12至17歲的學生提供科興疫苗接種服務及向家長和學生提供有關新冠疫苗的資訊。

青少年接種必先攜同家長同意書

12至17歲的青少年必須在接種疫苗當日攜同家長同意書，而政府可將家長所提供的資料按法例規定、授權或准許的任何其他合法用途。因此，家長提供的資料主要是供政府內部使用，但政府亦可能於有需要時，根據同意書上「收集個人資料目的」而向其他機構和第三者披露。

按圖下載家長同意書的範本

