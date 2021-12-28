2022年十二生肖運程｜虎年兒童開運攻略　幸運顏色號碼助升學面試

來到年尾，即將要告別牛年，正式踏入壬寅年-虎年，玄學家爸爸陳定幫特別為小朋友分析未來一年12生肖不同的吉星與凶星，家長想為小朋友增強健康及學業運，便要注意事項貿與宜忌，以及所屬生肖的幸運顏色與號碼，令小朋友在考試、面試，甚至日常生活上趨吉避凶，學習起來更事半功倍、得心應手。

攝影：歐嘉樂



新一年新氣象，十二個生肖在虎年的運程將會如何呢？陳定幫指出，今年是屬馬是「三合太歲」、屬豬是「六合太歲」，在虎年運勢較佳，他說：「屬豬會有財運，而年幼屬豬的小朋友，其父母財運也不錯。而屬馬是三合太歲，家長可以多讓小朋友訓練領導能力、獨立能力，加上有文昌星，讀書學習表現成績不俗，獲獎機會大增，宜參加比賽。」

另一方面，陳定幫指出由於虎年是本命年犯太歲，而屬蛇者刑太歲及害太歲、屬猴者沖太歲，很多人認為在犯太歲之年諸事不宜，但他說：「我認為首先不要太擔心，凶星要出現始終會出現，與其是避不到，不如自己行做事情應驗；也可以在正月十五時去拜太歲，也有助化解。在玄學上，好多東西都是卦象，你要認驗卦象，比起你去逃避更佳，你自己去應個卦象，就好像攤分了你要發生的劫一樣。」

不少家長也會關心，如何幫助小朋友增強運勢，令升學、面試時更得心應手，陳定幫表示的確不同生肖也會有不同的幸運顏色與號碼可以選用，有利增強運勢。

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*風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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