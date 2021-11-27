家居風水｜鏡子照到睡床易惹爛桃花　6大擺放禁忌觸犯易招惹衰運

每個人的家裏，一定都有許多大小不一的鏡子，而鏡子本身的「鏡煞」，就很有可能不小心出沒在家裏的各個角落，對於家運、財運都有不小的影響，如果不想把自己該有的好運反射出去，就接着往下看看鏡子要怎麼擺，在風水上才是及格的囉！



鏡子不要照床

相信這是大家都知道的風水小常識，就科學的角度來說，很多人剛起床看到鏡子會被嚇到，或者睡覺隱約看到鏡子的反射會睡得不安穩。但在風水上，還帶着單身者桃花不順，有伴侶的人感情不睦、招惹爛桃花等狀況。所以為了自己的愛情，還是盡量避開照到床，或者拿簾子遮擋。

家居風水角度來說，鏡子擺放得不好，是會影響到家人的運勢：（按圖了解）

+ 11

鏡子不要照到門

很多人會在門口放全身鏡，在出門前可以好好檢視自己的穿搭和儀容，只是千萬要注意，鏡子最好擺在門的兩側，不要照到門，不要一開門就來就會看到鏡子，否則容易有口舌是非、財運破損，也會把你的好運通通照出門！

鏡子不要照到梳化

擺放在客廳的鏡子，只要是會照射到梳化的，都會造成財運上的耗損，如果人坐在梳化上，也會影響到居住者的身體健康，甚至讓家人間有爭吵的情況。或者有些特別裝潢的客廳，會將天花板做成鏡面，來增加房子視覺的開闊，但這樣會造成氣場混亂，讓居住者心神不寧，對健康也是大大扣分的。

相關文章：廚房｜洗手盆邊玻璃膠發霉變黑睇見就嘔心 教你平價方法DIY翻新

廚房盡量不要擺放鏡子

爐灶屬火，鏡子照射到爐灶會使得家中火氣旺盛，對於居住者的健康、脾氣甚至居住安全是有某種程度的危害，而水龍頭屬水，照射到水後讓廚房加劇水火相剋，對健康影響更大，所以既然很容易不小心踩到風水禁忌，就盡量不要在廚房擺放鏡子比較保險。

財位不擺鏡子

許多命理老師分析的家中財位，就是位於每間房間入門處斜45度對角，在這個明財位上就不要擺放鏡子，免得讓這個能為你招財的位置，全因為鏡子而將你的財運照射出去，白白浪費了一個很好的財位。

鏡子以方、圓為好，勿奇形怪狀

大多數的鏡子都是圓形、橢圓形、方形，象徵着圓滿，所以一些造型奇特、多邊形的鏡子，會使得氣場混亂，煞氣雜生，對於健康、財運等運勢都會帶來負面的效果。

相關文章：家電｜洗衣機、雪櫃用多少年便要換？ 即睇12款電器建議使用期限

+ 20

馬桶、浴室不是家中最髒地方？ 廚房這裏堪稱含最多大腸桿菌群…

洗衫技巧｜衣服有異味、沾染油漬怎處理？ 即睇22個實用洗衣貼士

延伸閱讀：

日網人氣心理測驗！從你現在最想排解壓力的方式，測出近期你會遇到什麼樣的對象？

【本文獲「TVBS」授權轉載。】