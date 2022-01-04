老師教3招訂立新目標　助孩子新年提升成績有效改掉壞習慣

踏入新一年新學期的開始，又是學生訂立新計劃、新目標的最佳時機，藉此有效改掉壞習慣、提升學習水平，但可能不少家長發現過往與小朋友訂立新目標時，對如何訂立目標內容及讓小朋友持續實踐至完成沒有頭緒；言語治療師及註冊老師鄭穎賢(Ms Wincy)建議，新目標不應只在單一範疇，宜涵蓋學術、個人成長、興趣發展層面等，同時她亦提出3步讓小朋友可以由年頭開始跟住目標一步一步至達成。



鄭穎賢表示，新一年與孩子一同訂立目標，除了可效改掉壞習慣、提升學習水平外，更可加深認識及增進父母與子女之間的關係，是一項親子好活動。但在訂立新目標時，有以下要點必須注意，否則會弄巧反拙，她說：「目標不應只在單一範疇，宜涵蓋並分為學術、個人成長、興趣發展層面等等的大目標。家長可分成3個大方向，第一項學術，即成績進步、強化弱項；第二項是個人成長，當中包括自行洗澡、認識更多朋友、改掉壞習慣等；第三是興趣發展，即學習新技能、現有興趣技藝上晉級，技能是指小朋友必須要知道的重要的生活技能。」

至於對未來升學的期望，鄭穎賢認為：「雖然學生可能還太年輕，不能考慮他們想上哪所大學或他們想要的職業，但教他們設置和實現目標的重要性永遠不會太晚。」

按圖即睇訂立與實踐目標3步曲:

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第一步 開放討論

向孩子說明以上三大類別，引導思考和表達。討論時候適宜讓孩子多發言表達，成人適宜扮演以筆記錄的角色，減少衝突責備、加以評論；增加接納、鼓勵和欣賞。

第二步 讓目標成形

按著以下SMART原則訂立目標，令目標變成具體化、可實行的項目。S（Specific明確）：寫出期望達到的成果，愈具體愈好，如「我要提升英文口語能力」比「我要提升英文能力」更清晰。M（Measurable可量度）：為目標設定可衡量的指標，訂立有數值、分小段的目標，如「我每天會學4個新字詞」。A（Achievable可達成）：好好了解自己的現況能力，目標須為能力範圍可及，否則會出現理想與現實不乎的情況，影響學習動機。

如「每天溫十課書」明顯難以完成。R（Realistic實際 ）：謹記訂立能配合客觀環境而有用處的目標。如「完成6級鋼琴考試」。T（Time-bound有時限 ） ：設下時限死線，提醒自己分段努力、積極向目標進發，如「於一個月內，嘗試學習2項新興趣活動。」鄭穎賢指出具體化的方式不但能使我們有更大動力完成新目標，更能使我們有計劃地實現遠大的願望。

第三步 有層次地實行

實行時總會遇到困難或變化，訂立目標時應預留彈性，改變計劃亦是教導孩子變通、應變的好機會。在計劃遇到阻礙時，可以邀請孩子一同思考多個解決辦法，並鼓勵使用批判思維分析利弊、權衡輕重，從中選出最有效的解決方法。

最後，鄭穎賢提醒家長，沒有事情比親子關係更重要。「即使訂立目標的期望不一致，也應盡量協調諒解。希望大家都有開心、快樂、豐盛的新一年！」