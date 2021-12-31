港孩爆粗事件引起熱話　子女講粗口點處理？專家教家長2招應對

早前網上瘋傳一段影片，片中男生在公園內追逐其他小朋友，期間有成年人勸停並講道理，但該名男孩與成年人對話時不斷講粗口而且態度惡劣，影片引起網民熱議，意見兩極，有人認為小朋友不停地粗口大罵「關你X事」、「你老X」，行為過份；亦有網友表示指片者不應這樣拍小朋友醜態。事件引來很大迴響，最後要由區議員介入。兒童及升學發展專家Ken Sir將會教家長面對孩子說粗言穢語時的應對方法。



該影片長達2分多鐘，雙方發生激烈的口角，拍片的女士情緒也變得波動，開始不停反駁男童，又詢問其家長是否在場，要求對話。而男童的反應則是拒絕聆聽及情緒暴躁，不斷發出燥音以圖覆蓋女人的聲線，甚至不停地以粗口大罵「關你X事」、「你老X」，Ken Sir說：「片中孩子態度囂張，粗言穢語，完全漠視大人對他的訓導。但先不要討論孩子是否受特殊因素影響，因為縱使有特殊教育需要，如家庭教育良好，絕不會有此舉動。」

相信很多家長仍會記得當年孩子學會講話時帶給你的喜悅之情，但隨著他們長大，有機會從口中說出不雅的言語，喜悅之情變成擔憂甚至生氣，到底我的孩子從哪裡學到這些？Ken Sir說：「很多家長都重視家庭教育，亦非常注重身教，然而孩子的生活範圍不只限在家，也會聽到路人、遠親或同儕脫口而出的言語，不過亦有近代家長，稱接受到讀高小或初中的小朋友『講少少粗口』，『堅持仔女不能講（粗口）是迂腐過時』，更會影響他們社交。」

留意Youtube不雅內容

另外，近年很多小學生喜歡觀賞手遊短片與Youtube影片，Ken Sir提醒家長要仔細留意內容，「不難發現當中的參與者在打機時『粗口橫飛』，內容同時有許多暴力場景，電視、電影，甚至廣告內容也深深影響孩子的心智發展，因為還不會過濾要吸收的內容，隨著看到的東西建立他們對這個世界的概念，也建構他們覺得『正常』的說話方式。」

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學前孩子為引大人注意

既然不同階段對於形成粗言穢語有著不同的原因，我們就對症下藥，對於尚未進入幼稚園的孩子，Ken sir指出常見的主因，「不懂背後意義，想吸引大人注意。此時多半因為大人的反應而讓孩子更常講，孩子發現這可以成為吸引注意力的方法而不斷嘗試。」

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幼稚園孩子為引共鳴而講粗口

對於已經上幼稚園的孩子，通常是意外發現講這些話特別能引起「共鳴」而讓同儕哄堂大笑，例如「便便、尿尿、放屁、痴線、黐線」，不論是同儕覺得得意，有部份成年人也會覺得有趣。

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除了成年人可能給孩子錯誤回饋外，有孩子亦會因為講完被罵，但能挑戰大人權威而感到興奮，這時想必很多家長會用更嚴格的方式來「教育」孩子，殊不知孩子短暫收斂後，卻更激起挑戰的想法……

小學生宣洩情緒說粗口

如果是小學學生，他們講粗言穢語則有機會受同儕的影響，當同學間將不雅的話當成口頭禪，覺得同學都在講、自己不講就格格不入，或是因為說出不雅的話能夠引起同儕的注意，而喜歡用這種方式來吸引目光。另一原因是不知道如何用正確的方式宣洩情緒，覺得不雅的話更能確實傳達負面的情緒等等。

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