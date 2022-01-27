寵物移民｜唐狗上機驚恐受傷專家教1招減焦慮　檢測隔離日期5須知

移民，已不再是遙不可及的事，身邊的人走完一個又一個，台灣美加澳紐，孑然一身的可以說走便走，但若家中還有一個，甚至多個小寵物，就不能那麼瀟灑輕鬆了。單是上機隔離的準備工夫、「心理輔導」，都不能掉以輕心，否則隨時釀成意外，令小寵物身心受傷！



香港不少家庭都有飼養寵物，更視牠們為家庭的一份子，所以考慮移民時，大部分人都會帶同寵物一同離開。一般人移民，或會以期待的心情出發，但若然是小動物的話，在陌生的機艙裡，與主人分開數十小時，可能膽顫心驚。為免牠們產生焦慮感，其實也有不少方法。

唐狗機上太焦慮 咬爛狗籠受傷

擁有20年寵物移民經驗的Pet Movers負責人劉宇霆（Eric）說，曾經有一隻唐狗隨主人移民，獲安排入籠後送上飛機，但可能因不適應機艙的陌生環境，太緊張而咬籠，弄傷了自己，最後被職員發現後，需緊急送至獸醫診所。要避免意外的發生，其實也不是沒有辦法，Eric表示，主人可以在移民上機之前，讓寵物入籠再帶牠們出外，習慣身處在籠內和嘈吵的空間，減低牠們上機時的焦慮感。

按圖看貓狗以外，還有哪些動物也隨主人移民？

8公斤以下以手提行李上機

不過，並非所有寵物都要與主人分開存放機艙。雖然航空公司明文規定，所有寵物在航機上必須存放於籠中，但部分航空公司容許8公斤以下的寵物，可隨主人以手提行李上機，並放置於經濟客艙的椅子下。而8公斤或以上的寵物亦會被安排在恆溫及氣壓的機艙內，每班客機或貨機，只可以運載一個卡板的寵物，即大約8至10隻，故環境相對安全和穩定。

Eric表示，一般每班航機都只可以運送一個卡板的寵物。（相片由Pet Movers提供）

移民英國約6萬 加拿大近8萬

移民是一個大課題，除要考慮一家人未來的發展外，亦需動用龐大資金，決定帶同寵物離開的人，也需額外預留數萬元支出。Eric以一隻前往英國的寵物狗為例，單單機票就需要5至6萬港元（視乎狗隻的大小而定），另外再額外預留約1萬元作身體檢查及健康證明書。若然到加拿大等美洲國家，運費更會跳升至約7萬元。不過，Eric笑言，不少港人都視寵物為家人，就算費用再高，他們都不會輕易棄養。

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英澳禁部分寵物入境

寵物移民的數字由2020年逾7,000隻，上升至去年近10,000隻，未來亦有上升的趨勢。而港人飼養的寵物由一般貓狗，到魚類、倉鼠、鳥類、爬蟲類等亦應有盡有。Eric表示絕大部分的歐美國家，都沒有對寵物入境實施限制。然而，有養「巴西龜」的市民就要留意，英國法例把俗稱「巴西龜」的紅耳龜列為入侵性物種，故不可入境英國。另外，澳洲的法律就更嚴格，除貓狗以外一律拒絕任何寵物入境，以保護當地物種及生態資源。不過法例時有改變，Eric建議市民可先諮詢寵物移民公司的意見，了解寵物入境限制。

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申請寵物移民手續

1. 入境狗隻必須領有香港狗牌及晶片



目前所有國家要求入境的狗隻需要領有香港狗牌及晶片，如沒有完成以上程序則不可入境。

2. 已接受狂犬病疫苗注射



雖然所有國家只要求狗隻完成接種狂犬病疫苗，不過Eric贊成主人定時帶同狗隻接種加強劑，以保護寵物。

3. 上機前半年提交驗血報告



澳洲、新西蘭及台灣等國家要求飼主於寵物入境前半年，提交驗血報告，以證明寵物身上沒有帶有任何病毒。

4. 上機前5日至48小時前健康證明



入境英國、澳洲及新西蘭的寵物，需於上機前5日至48小時前獲得一份由獸醫診所簽發的健康證明文件方可上機。

5. 抵達後接受隔離觀察



適用於澳洲、新西蘭及台灣，澳洲及新西蘭，寵物抵步後必須隔離10日，台灣則隔離7日。Eric表示澳洲當局的動物隔離中心現已爆滿，因而拖長了整個寵物移民的過程，有機會令以上健康報告的期限失效，需重新檢疫。