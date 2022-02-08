親子網課｜管理情緒建立自信　專家教路7個家長親子網課開班！

第五波疫情殺到，全港學生由半日制面授課堂，被逼轉回網課。過去兩年，疫情反覆令學校的授課模式變來變去，網課、半日授課，又轉回網課，令學生難以適應。家長與孩子相處機會增多，想保持良好的親子關係，家長也需好好學習，管理自己的情緒之外，亦可聽聽專家意見，如何教導小朋友的同時，亦可增進感情。



不打不罵 教好自律孩子

香港有不少家長都是「緊張大師」，每分每秒都監督孩子的學習。小朋友做功課坐不定，網課不專心，都會刺激家長每一吋神經。不過，動怒打罵非管教的最佳辦法，亦不一定奏效。想了解更多管教小朋友的方法，父母或可以從樂苗坊總監及註冊心理學家周婉芬博士的網上精讀課程中借鏡。「21日網上家長精讀課程」適合育有3-12歲孩子的家長報讀，由專家教路管教方式、訓練小朋友的自制力、處理他們不當的行為，毋須打鬧都可以教好小朋友。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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21日網上家長精讀課程（一）：「不打不罵也能教出自律好孩子」

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管理情緒能力 家長小孩也做到

小朋友「扭計」發脾氣，都容易令家長的皮質醇迅間拉高。作為家長，除了控制自己的脾氣之外，也可以提升孩子的情緒管理能力，周博士於網上精讀課程中，教授家長如何引導小朋友了解自己的情緒，又會教授父母如何處理自己的情緒，改善親子關係。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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21日網上家長精讀課程（二）：「提升孩子情緒管理能力」

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建立孩子自信心 耐性和技巧是關鍵

小朋友學習靠網課，容易影響學習進度，減少不同的成長經歷。有教育學家認為，小朋友做事三分鐘熱度易放棄很平常，不過他們在成人和同學的鼓勵下，可逐漸克服困難，突破自己。然而，小朋友長期被困在家，若然家長沒有相關技巧和耐性，就難以令小朋友從中建立自信心。想知更多育兒技巧，家長都可以網課，學習周博士如何利用生活中遇到的困難，讓孩子學會面對困難和製造成功感，建立自信心。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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5分鐘 x 10日網上家長課程（一）：「推動孩子肯解難，不逃避、不放棄」

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管教孩子需要神隊友 免身邊人好心做壞事

這段期間家長和小朋友在家工作和學習，增加了親子相處的機會，不少家庭還有祖父母或家傭幫忙照顧孩子，別以為「人多自然好辦事」，分分鐘變成「人多手腳亂」！每人心中都有本「育兒指南」，解讀方式各有不同，不想一個不留神「神隊友」變「豬隊友」，或者可以參考周博士的網上課程「如何令伴侶、祖父母、家傭，成為我管教孩子的神隊友」，她會從家長的角度，教導祖父母和家傭一步步成為育兒的「神隊友」，建立一個熱鬧溫馨的家庭生活。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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5分鐘x10日網上家長課程（二）：「如何令伴侶、祖父母、家傭，成為我管教孩子的神隊友」

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小一面試無難度 從日常生活入手

過去兩年因為疫情，一時停課一時復課，當中最受影響的一群，莫過於準備升小的幼稚園學生，無論是社交還是知識學習進度方面，都令家長感到頭痛，若果今年還要面對升小入學面試，估計更令家長擔心小朋友未來的升學出路。想及早準備，就要找專家教路，小一入學面試培訓專家Ms. Emma表示，家長可以從日常生活中教導小朋友不同的面試技巧，包括家長說完故事後，可以向孩子詢問一些理解和邏輯性的問題，讓他們多思考。想了解更多入學面試技巧？家長可以報讀Ms. Emma的小一面試網上課，課程更可以親子形式進行。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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Ms. Emma小一面試網上課

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*截止報名日期為開課前一星期



跟教練網上學劍擊 在家運動活動筋骨

怕小朋友平日不夠運動變肥，但又怕帶他們到人多的地方？家長或者可以跟隨網上影片，和他們在家中做運動。不過，部分太困難的動作又未必適合孩子。想他們玩得開心又可以保持身體健康，家長可以找適合兒童的網上課程，早前大熱的劍擊課程都可在網上學習，讓孩子在家建立新興趣，而且課程已配備入門包，包括膠劍、劍擊訓綀墊丶練習靶等，毋須擔心小朋友不喜歡而浪費購買裝備的金錢。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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兒童劍擊入門（網上課程）

$1,480（原價$1,880）（附送兒童劍擊禮品包）



同場加映：「親子遊戲治療」家長小組

小朋友不懂表達自己情緒，往往以哭鬧的方式發洩，有時也也會令家長不勝煩擾。事實上，專家可以透過玩具，了解小朋友的內心。由樂苗坊中心主任及註冊社工文珮琪娘娘主持的「親子遊戲治療」家長小組，會教授育有3至10歲兒童的家長，學習「兒童為本遊戲治療」的基本理論及概念，並且從中學習技巧，從日常生活中提升孩子的自信心、責任感和抗逆力等。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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「親子遊戲治療」家長小組

「01空間」優惠價：每位$3,500（原價$4,000）

父母共同報名：$6,400（原價$8,000 ）

