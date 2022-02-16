收納｜如何斷捨棄為家居瘦身？購物前三思外　3種東西可無慮即丟

編按：收納打掃家居有困難，未必是因為你懶，而是你根本未想清楚「你想」的家是怎麼模樣。以下為《淨好生活：80後執嘢女生的極簡慢活風》一書的節錄內容，或能提醒你如何打造一個真正美好的家居。



城市人習慣以很多物品堆砌一個「似樣」的家。客廳要有電視機、梳化、組合櫃和茶几；廚房要有微波爐、電熱水壺和雪櫃；睡房要有大衣櫃等等，這些都是約定俗成或商家灌輸的概念。

初搬進離島時，業主沒提供雪櫃，因為不想花錢和佔用空間，我乾脆嘗試無雪櫃的日子。我模仿之前探訪過的一個板間房老伯，在窗邊吊起筲箕存放蔬果，不買須冷藏的食物，每日吃新鮮。結果輕鬆無礙地度過一年半。

這不是說你不需要雪櫃，而是家中物品應該只取決於自身需要。特別是掩蓋白牆的高櫃，如果無多餘物品，你就不一定需要龐大的收納家具。如果有多用途的廚房用品，就不需要有微波爐、光波爐、麵包機、食物處理器、攪拌機等形形式式的電器。

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以你的需要添置家中物品

因為家居空間充裕，我一直把「執嘢」的剩餘物資搬回家中處理，久而久之，情緒極度低落。到了最近，兩位拍檔勸我說，別再把自己的家當作貨倉，認真清走物資後，心情才輕鬆下來，深刻體會到斷捨離為何帶來幸福感。

儘管這些物品都只是暫時擺放，而且不屬於我的，加上我家的其他空間都已經很簡潔了，但我依然莫名地憂鬱和沮喪。原來從風水學的角度來看，雜物、步行路線有障礙物都會阻礙能量流通 。研究靈性的朋友說，每件物品都藏有能量，如家中有冗餘和不想要的物品就會積聚負能量，而且處理物品也會把你的能量吸走。

僧侶和修行人之所以追求無持有物，並視之為舒適自在，大概是因為「本來無一物，何處惹塵埃」。事實上，沒有雜物就沒有塵埃，毋庸騰出空間存放、花費時間和精力去打掃，那些暗地裏在某角日漸發酵的煩惱亦隨之減少。

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別讓東西散落四周

我們從小被教導要「有手尾」，用完的物品要放回原處，這除了是良好的習慣，也為我們帶來很多心靈上的好處。把用完的物品和餐具隨便放在枱上，每次經過就會不期然地吸引你的注意力，大腦亦會長期處於「多任務處理」（Multi-tasking）模式，無法專注。同時，這亦代表沒有把現在的事做好。吃飯還留下碗筷未洗，用完的文具未放回筆筒，煮完咖啡沒有即時清洗器皿，就等於留低一些手尾給未來的自己處理，把煩惱延續下去。當你在下次想輕鬆地享用餐具、書桌和咖啡杯時，就要先處理遺留下來的任務，好不清爽。

空無一物的餐枱、沒有插滿電器的拖把、沒有雜物的書桌，可以讓我們或下一位使用者更加輕鬆自在，不受過去遺留的問題所牽絆，也讓我們的心情舒服得多。所以培養「有手尾」的習慣，既可增加家居的簡潔感，同時也為自己省卻煩惱。

與此同時，家中每件物品都應該有一個穩定且沒有障礙物的「歸處」。若物品沒有穩定的擺放位置，每次取用時都會碰跌其他東西，或者一時間想不起上次擺在哪裏，無形間會為內心造成壓力。

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如何清減家居？

物品（拒入屋）

1. 購物前三思！是否真的有需要？會否經常使用？家中是否已有替代品？別讓購物變得太輕易，因為掏完荷包後，你還是要收納、使用、處理和妥善棄置。



2. 謝絕不需要的禮物。公司和活動紀念品、購物贈品、朋友的旅行手信等，若真的無用就要禮貌地婉拒，讓對方知道你不想添置雜物，否則以後就要煩惱如何處理或棄置了。



3. 若只有一次性的需要，不妨考慮租借物品。



清理雜物

1. 修補或更換損毀或有故障的物品。

2. 純粹因為金錢或紀念價值，但不再使用之物。

3. 跟你的生活方式不再相符的物品。 果斷地清理半年沒碰過的閒置東西，它已經不屬於你當下的生活，閒置亦是一種浪費。



購買時

注意，盡量以多用途物品取代只有單一用途的物品，這樣可以有效減少雜物的數量，例如可換頭的螺絲批、有不同功能的食物處理器。 盡量選擇體積小巧、方便收藏的物品



如何處理

．多餘物品問親友是否有意接收。

．放到社交媒體群組徵新物主。

．上載至二手物品轉售平台或換物平台（例如：Carousell、Jupyeah.com）：搜羅真正有此需要的非牟利機構，但除非該機構表明需要該類物品，否則不要一廂情願地捐贈。很多非牟利機構都忙於提供社會服務，要處理不適用的物品只會徒添他們的工作重擔。



維持

．清減家居減少收納空間。不要把你的家變成雜物倉，減少收納家具就會減少收納空間，自然會減少持有多餘物品。

．不要在地面或枱面擺放多餘物品。

．定期清理家居，例如每週、每月或兩週一次。

．為每件物品設定歸處。



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（萬里機構授權使用）

書名：《淨好生活：80後執嘢女生的極簡慢活風》



作者：Ren Wan

香港理工大學翻譯及中文學士，畢業後投身雜誌編輯行列；2011年與好友創辦「執嘢JupYeah」，專注推廣以物換物及關注過度消費和浪費等問題。目前一半時間經營「執嘢」的工作，同時繼續以自由撰稿人的身份探討環保、綠色生活、慢時裝（Slow Fashion）等議題。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】