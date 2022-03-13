大S再婚｜閃婚伴隨婆媳大考驗　新任韓國奶奶想抱孫、難相處

一通橫跨了20年的電話情節，大S再婚許多網友直呼劇本都不敢這麼寫。然而比較理性的網友，再看到大S再婚對象家庭時，都認為也許考驗才正開始。因為具俊曄不僅和媽媽同住，據傳，大S的新奶奶具媽媽，是一為超級傳統的韓國媽媽！



大S再婚的消息一傳出來，隔日老公具俊曄馬上搭飛機來台，就為了見愛妻一面，這樣的行動力與20年的初戀情，也讓大家直呼好浪漫！但大S在上一段婚姻曾說過，婚後的生活並不是粉紅色泡泡，大S至今都尚未與新奶奶見上面，異國戀本就會因為文化差距，而在相處上有更多需要包容、適應的地方。

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異國戀＋婆媳問題，大S再婚，網友全都捏把冷汗

有網友找出具俊曄媽媽，好幾年前上韓國相親實境節目《戀愛的滋味》中的舉動，都很替大S擔心，作風相當傳統的新奶奶，是否會因為文化差異，遇上嚴重的「婆媳問題」。

奶奶與配對女嘉賓一起吃飯，全程嚴肅無表情

節目環節中，具俊曄與一名麵包西餅店的女嘉賓配對成功，具媽媽親臨現場與「準媳婦」會面並一起吃飯，但全程表情冰冷、不苟言笑，讓氣氛相當嚴肅尷尬。

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婆媳同住，生活勢必有摩擦

具俊曄目前和媽媽一起住在漢江第一排的豪宅內，由於具媽媽個性相當傳統，幾乎每一餐都是她親手熬煮，也會準備早餐給具俊曄吃，未來如果大S到南韓去，三餐、生活習慣⋯⋯肯定都會成為一大挑戰。

新奶奶抱孫欲望強，封肚大S恐卡關

當初為了生孩子差點連命都沒了的大S，育有兩子後，未來也不打算生小孩。但具媽媽在去年綜藝節目《ON&OFF》上當眾催生，向兒子說「你現在生孩子的話，60歲時小孩就上小學了！」可見非常嚮往抱孫的未來。

韓國媳婦認證：韓國奶奶真的「毛」很多

韓國奶奶為什麼令人聞風喪膽？曾有位韓國媳婦用自己的親生經驗出了一本書，書裡詳細記載了「韓國奶奶的奇耙行為」，連身為韓國人的自己，都感到不可思議。

．奶奶像班長，媳婦得按時回報家庭狀況

因為重男輕女的文化在韓國根深蒂固，奶奶便曾要求她得對老公使用尊稱。且「孝順」這件事，完全與男人無關，必須由媳婦全權負責。奶奶三不五時會打電話給她，詢問兒子、孫子的狀況，此外也要求她必須照三餐問安，回報家裡狀況。

．韓國媳婦惡夢：祭祀、拜拜

每到祭祀、拜拜的節日，就是韓國媳婦惡夢的開始，韓國奶奶很愛叫媳婦負責全部祭拜事宜，祭祀用品、參拜後全家的三餐……全都必須由媳婦親手打理，耗費的時間24小時都不夠用，但老公只要悠閒的在旁翹腳看電視就好。具有些韓國媳婦說，如果祭祀的東西準備不夠好，沒有達到奶奶的標準，還會被當場痛罵⋯⋯

．媳婦和親家，地位永遠低一等

很難想像韓國的重男輕女文化，不僅是針對媳婦，更會延伸至媳婦家人們。許多韓國婆家都有瞧不起娘家的心態，而娘家人都會有一種觀念「只要自己女兒能受公婆寵愛，爸爸媽媽委屈一點也沒關係」。

如果遇到媳婦回娘家，奶奶也會在旁說刻薄的說，怎麼敢回娘家啊？老公小孩都不顧了嗎？等刺耳話語。

．韓國奶奶之間愛比較，外面受氣回家轉給媳婦

韓國奶奶間超愛比較誰家媳婦又生小孩，在外面比不過，面子掛不住的奶奶，回家就會把氣出在媳婦生上，會開始在媳婦面前不斷催生！

此外在教養方面，也出現很大的衝突，有些奶奶會當著孩子的面前講媽媽的壞話，或是也會說出台灣媳婦常聽到的萬年金句「我們以前都是這樣養的」。

其他像是不尊重媳婦、窺探隱私⋯⋯等，都讓韓國媳婦對奶奶敢怒不敢言，許多媳婦都表示，自己家中只剩下「喂！」這個詞能代表自己，徹底被抹去姓名的感受，令人感受到壓抑。

婚姻中，溝通包容很重要

即便再多的婆媳狀況推敲，我們也都不知道真正相處的氣氛是什麼。而對於女兒再婚全然不知的徐媽媽，現在仍怒氣未消。希望大S在勇敢抓住愛情的時候，可以收穫自己真正想要的生活狀態，畢竟大家都希望他們浪漫的愛情，可以有一個幸福的結尾啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：催生、不尊重媳婦⋯韓國婆婆是大魔王？大S再婚考驗才正開始！】