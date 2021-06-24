翁媳矛盾│孝順老公左右做人難　上堂領悟相處之道　必學十招解決

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-24 13:10

三代同堂是很多人嚮往的和諧畫面，但香港住屋地方細，「相見好、同住難」一語道出多少有口難言的婆媳、母婿、妯娌關係；而令關係惡化首當其衝的原因，就是兩代人對家中小孩子在教養上的分歧。 Kelvin 與退休父親、全職家庭主婦太太、兩名4及5歲兒子及外傭姐姐，一家六口同住，Kelvin的爸爸與太太在生活習慣及育兒意見上，不時出現分歧，矛盾有時更一觸即發；為了打破僵局，Kelvin踏出重要一步，學習做好中間人的角色。 攝影：歐家樂

「婆媳緣-祖孫情多代家庭教育及支援計劃」由2015年起，伸延至「醒目中間人」網上課程，由香港家庭福利會婦女及家庭成長中心社工鄧瑨瑜(Iris)負責，她同時也是兩子之母，有時候需要其母幫忙照顧孩子，對於「多代家庭」的個案十分了解，「因為香港有很多代家庭，特別父母要上班工作，小朋友需由祖父母或外祖父母照顧。這個關係帶來的壓力真不少，而這份壓力也影響著小朋友成長，整個計劃的重點是教大人將兩代合作發揮得最好。」

不說不知，原來還有不少是祖/外祖父母也會參加課堂，學習兩代對育兒不同的要求。而Kelvin就是上的「醒目中間人」網上課程的學員之一。

整個計劃分成三個部分，「（外）祖父母篇」、「父母篇」及「中間人-男士篇」，我們最終的目標也是想小朋友好，但小朋友並非我們的教育對象，藉著教導要幫忙湊孫的外/祖父母如何看當今育兒之道；而仔女在平衡自己心情的同時，又可以放心讓老人家照顧小朋友，並面對工作上的壓力。」鄧瑨瑜說。

「婆媳緣-祖孫情多代家庭教育及支援計劃」由2015年起，伸延至「醒目中間人」網上課程，由香港家庭福利會婦女及家庭成長中心社工鄧瑨瑜(Iris)負責，

男人有口難言

課程中「父母篇」的參加者以媽媽居多，機構於是專門開設了「中間人-男士篇」，鄧瑨瑜說：「因為很多時候男人會夾在奶奶與太太中間，爸爸在家庭關係中的角色非常重要，活動推出一年多，已有不少男士參加。」

旁觀者清

過往參加的「爸爸」學員也向鄧瑨瑜反映，當面對家庭問題時，沒有可傾訴的對象，因為與太太傾訴很易鬧交，亦不會選擇與同事、朋友傾，往往只能埋在心中，「由於計劃是Zoom形式上堂，所以打破了地區上限制，透過負責社工帶領，學員在課堂中可看到別人的家庭問題，比起過往只看到自己立場更能抽離，重新審視自己，更客觀，但又舒服。」

兩代管教大不同

因為新冠疫情，Kelvin多了時間在家工作，增加了面對父親與太太相處時的矛盾，他舉例說：「他們在生活習慣及育兒上的分歧都時常出現，例如太太沖完涼弄濕了地下，沒有注意會對老人家造成危險，父親可能隨口說一句：『家嫂真係無記性，又唔記得咗，自己做人媽媽都唔注意。』

因為父親比較注重家居安全，常擔心整到小朋友，他是那種每次出門口前都會檢查爐頭是否關好、電掣是否全關上的人，爸爸期望小朋友除了學習方面，德育、與品行也十分重視，太太就比較著重學術方面。」

上完「中間人課程」之後，Kelvin理解到太太的想法，學懂了不是先找對與錯，「與女性相處的時候，我們要先理解對方情感，之後才去處理事情。」

上堂前…

當爸爸與太太有不同想法而開始討論時，Kelvin笑言上堂前的處理方法是，「如果我覺得太太有道理，我會幫太太那一方，但當爸爸陳述完他的論點之後，我可能覺得爸爸比較有道理，我就會掉轉槍頭，支持爸爸，站在爸爸那邊說多兩句太太不對，太太就會覺得我與爸爸聯合一起，覺得我不幫她，最後令到大家都不開心。」

上堂後…

「上完堂後，我知道不是先急於協調大家不同的想法，不需立即找到共識，或者馬上有結論，我學識了先冷靜，不要兩邊撥火，縱使我不是刻意去撥火，也不要讓事件一面倒，令到大家難受。」

現時如果遇到這樣的情況，Kelvin會先跟太太說明白她的想法，知道太太為何要這樣做，會先跟太太談好，再跟父親談。「當看到地上有水，我會走多一步，可能自己抹掉水漬，不會像以前只用口講。」

Kelvin與鄧瑨瑜異口同聲認為小朋友是很會看大人的眉頭眼額，Kelvin說：「試過一次，大家吃飽飯，太太之前承諾了兒子獎勵他甜品，但爸爸認為小朋友已吃飽飯，沒必要再吃甜品，爸爸於是罵了媽媽幾句，兒子馬上說：『不要再罵媽媽。』上完堂我會與兩邊各自溝通，不要在小朋友面前鬧交，了解事件由來。」Kelvin的改變對太太之間，或爸爸與太太之間的衝突都明顯有幫助。

凡事有兩面

其實多代家庭對小朋友成長也有不少好處，鄧瑨瑜說：「長者對孫兒的包容度會比父母大，這當然對小朋友也有好處。孩子情緒更穩定，因為長者有好多生活智慧，幫助小朋友更明白事理，小朋友解決問題能力相對更高。長者與父母關係融洽，放手予長者照顧，也有助長者處理育兒問題。」

點圖即睇處理兩代關係的10大建議:

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「婆媳緣．祖孫情」多代家庭教育及支援計劃查詢電話: 81002928

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