教育｜小一考題「有幾人在排隊」　答案咁都得　網民鬧是文字遊戲

現代小孩的課業經常讓家長傷透腦筋，有些考試題目不只考倒小孩，連爸媽也被難倒。台北市聯醫忠孝院區醫生陳昶宇早前在Facebook分享一則小一數學題，並表示「覺得台灣教育真的是出了點問題」，到底怎麼回事呢？



小一數學題，答案令人大不解：（按圖了解）

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小一數學題「有幾人在排隊」 為何惹怒醫生？

陳昶宇醫生3月8日在Facebook貼出友人女兒的小一數學考卷，只見圖片中的題目有6位小朋友正在排隊，其中第2位小朋友的上方標示着「第42個」，問全部有幾個人在排隊？結果答案是「6人」，但不少網友認為「46人」才對。

而陳醫生不解，若只是想單純讓小朋友數有幾個人，何必在第二個排隊的人身上特別標註「第42個」？覺得題目文意應寫清楚，「請問展示廳門外目前總共有（ ）人正在排隊」，直批「這個出題老師不是數學有問題就是國文有問題，或是真的很想刻意誤導學生」。

網友看完超有感：是玩國文遊戲還是數學遊戲

帖文曝光之後馬上引起網友共鳴，紛紛留言討論：

．這題目真的很無聊⋯⋯是玩國文遊戲還是數學遊戲….

．台灣的數學很多是在考中文不是數學

．我小孩常常碰到這種考題。喔對了，現在國小考試還可以四面...真的是閱讀測驗



另外，陳昶宇醫生期後也更新帖文，補充說明自己的看法，認為題目邏輯最大的爭議點在於「全部有多少人『在』排隊，這個『在』字」。如果題目是「全部有多少人排隊」，那答案寫46會比較合適；不過，若題目是「全部有多少人『在』排隊」，那答案寫6就稍微合理一點，雖然只有一字之差，但還是有蠻大的模糊爭議空間，直呼「真的不需要用這種考法來刁難小一學生」。

網民意見：

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