港媽裝修淘寶購瓷磚全屋只需$11,000　分享睇版、購買及集運貼士

香港置業成本不菲，因此事後的裝修，當然能慳則慳！在網絡發達的年代，甚麼也可以透過網購買到，建材也不例外，而且只要家長有意，更可以與這些建材網店溝通，看看如何寄樣本給買家「睇版」。在如此麻煩的步驟背後，究竟可以慳到幾多，不妨參考以下真實案例。



香港買「磚」貴近一半

Erica媽媽在大半年前，因家中有裝修需要，全屋牆壁、地板都需要舖磚，因此便去旺角、觀塘的建材舖咨詢價格，然後也很有系統地把款式、價格記錄起來，再到淘寶格價。她預計全屋需要九款瓷磚，因應數量計算後，發現類似款式的瓷磚，全部在香港購買的話大約是$23,000；而全部在淘寶網店購買則是約$11,000，差價逾一半，而兩者都是不含運費計算。

拎兩次樣版落實交易

格價後的Erica，把心一橫決定網購瓷磚到港後，再找香港師傅裝修。雖然上年也是正值疫情，但Erica直言：「睇版又真係好快，佢（賣家）每款切細細塊畀你，一次過寄曬咁多款每次順豐都係收$50左右運費，大約一星期就收到，我睇咗兩次版之後就決定買。」

而數以噸計的瓷磚，運費比想像中少，Erica指當時只是加了約$1,800人民幣，就已經包由佛山送到家中，因此即使把運費也計算在內，也是比香港買便宜上不少。

集運要留心 好師傅最重要

有這次寶貴經驗的Erica分享，如其他家長也有意淘寶瓷磚，記得一定要評估風險，她指：「預多少少損耗，我自己就預多10%,，最重要嘅係一定一定一定要用佢（賣家）建議既運輸到香港，因為係數以噸計的重量。諗過自己集運，但考慮到集運爛咗賣家未必賠，所以最後都係用佢建議嘅中港運輸。」

即睇裝修前圖片



所有瓷磚到貨後，Erica認為剩下最重要的一步是找個「好手工」的師傅完成工程。因為香港不少師傅都會包建材，從中賺取一筆，因此自購建材有時部分師傅會「詐型」，雖未必會影響工程質素，但自己心理上或許會受到影響。

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