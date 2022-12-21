12星座｜夫妻倆命盤長這樣最容易離婚　相愛容易相守難只因這特質

開始一段感情都是美好的，充滿諸多幻想，結束一段感情大多數時候是痛苦的，誰都希望感情地久天長，但是有時候兩個人在一起，總是會出各種各樣的狀況來考驗感情......



能否有好的結果，永遠有多遠，誰也回答不了；請注意，容易分手，不代表自己的感情會一波三折，完美的合盤也不代表能有完美的結局，除了兩個人還是很多外界不可抗的干擾喔。

想知道自己的個人星座命盤，甚至看占星流年、預測命運、化解業力等等，都需要知道自己正確的出生時間之後，才能算出自己的星盤喔！

▶唐綺陽官方專屬星盤

▶愛星盤

▶占星之門

知道自己的星座命盤了嗎？快看看甚麼特質會讓你夫妻關係薄弱，難以廝守到老！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

月亮山羊座

如果說太陽山羊座的人，事業心強、無趣，那麼月亮山羊座的人可謂是有過之而無不及。月亮山羊座的人，不論男女都過於強勢，缺乏柔情，不利於婚姻感情的維繫。勸月亮山羊座人，多和伴侶多溝通，釋展一下你們的柔情，家和才能萬事興。

太陽水瓶座

太陽水瓶座的人對婚姻的觀念本身就比較開放，認為合則來，不合則散，自我意識強烈，比較看重自我的精神感受。提醒水瓶座：情人還是老的好，野花不一定比家花香，多珍惜眼前人。

相關文章：夫妻感情｜婚姻未來是否幸福？即答7條問題 評估兩公婆恩愛程度

+ 17

太陽處女座

處女座是一個完美主義情結較嚴重的星座，人生沒有特別熱愛的人物，從來是理智和冷靜居多。一旦發現配偶跟不上自己的節奏，年老色衰或者能力不強，就會有想要離開的想法。提醒處女座世界上沒有完全合適的兩個人，接受不完美，人生才能完美。

金星白羊座

金星在白羊座的人，感情來得快去得也快，容易一時衝動而閃婚，因此婚姻有很大的隱患，畢竟短暫的接觸就確定彼此合適的幾率太低，問題爆發後，離婚率也就相對高了很多。婚姻是終身大事，下決定之前還是謹慎、冷靜一點為好。

相關文章：日本人妻8招馭夫術 讓老公更願意分擔家事、育兒 增進夫妻感情

+ 21

月亮天蠍座

月亮天蠍座的人情緒如潮汐，變化無常，又如火山噴湧，來了就無法克制。天蠍座的極端和負面個性在月亮落陷後會被無限放大。你渴望純粹的愛情，但現實卻不容易按照理想走，一旦失望了，也就容易選擇離開。戀愛容易，婚姻不易，且行且珍惜！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】