夫妻｜丈夫坦承出軌　主動斬纜卻不願復合　妻子感困惑但仍不離婚

生了小孩後，夫妻感情難免產生變化，畢竟榮升父母後就要承擔更多責任，有夫妻的溝通因而更緊密，感情變得更好，亦有夫妻會因為專注照顧孩子而感情生變。有港爸在孩子出生後，認為妻子對他缺乏關心，漸漸與女同事日久生情，近日他向妻子坦承事件，並主動與第三者斷絕來往，但卻不願意與妻子重修舊好，妻子對此感到疑惑，向網民尋求意見。
【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：丈夫坦承出軌主動斬纜卻不願與妻復合 港媽：佢咩心態？】
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