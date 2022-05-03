復課│保良局葉吳彬彬幼稚園取消茶點時間 讓小朋友自由選擇活動

今日(3日)起全港幼稚園今日分3階段恢復面授課，首階段全校三分一學生可回校上課。保良局葉吳彬彬幼稚園更安排今日正式搬入將軍澳新校舍，高班約70位同學可率先回校，其他低年班學生於下星期一(16日)恢復面授。有家長表示小朋友昨晚已表現雀躍得半夜醒來，更自動自覺執好書包準備返學。校長劉惠娟指復課首日全部家長也呈交學生快測報告，學校特別悉心設計遊戲活動，讓學生自選參與，希望可盡快建立歸屬感及重建與同學間關係。

攝影:蘇煒然



兒子就讀該校的高班家長王太指，今日開學也有少許緊張，因為住得不近學校，怕會遲到，幸好今日兒子由起床到吃食早餐都十分合作，「知道今日返學心情興奮到半夜起身，亦有些緊張，他最掛住同學，因為早前曾經確診，所以小朋友都有做過快速測試，今早再做也十分順利。」

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高年級學生家長楊生楊太表示，因為居家抗疫多時，今日可以返學，大人小朋友都好激動與興奮。「今日早20分鐘起身做快測，囝囝話好期待好想見到同學可以一齊玩。」

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子女期待重返校園

育有一對龍鳳胎的家長陳太說：「昨晚已自動自覺執好書包，今早提早一小時已起身食早餐，又追問何時可以出門口。不過因為有鼻敏感，撩鼻時會打噴嚏，也會容易流鼻血，但疫情之下，這也無辦法，惟有希望疫情好轉時就不需要。」而她的一對小朋友在學校早前安排下，已注射兩針新冠疫苗。

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提升小朋友對學校歸屬感

保良局葉吳彬彬幼稚園劉惠娟校長指10時要向教育局呈報學生的快測結果，今日上午班60名高班學生，全部填寫了學校提供的申報紀錄，運作順利。由於今日是學生第一天在新校舍返學，學校為了讓學生盡快投入校園生活，特別安排不同自遊戲活動。

「我們要理解小朋友情緒，在社交距離下，一班大約29人會分拆成兩組，將小朋友分開進行活動，要提升他們的歸屬感之餘，也要帶他們熟習校舍設備，因為新校舍與舊校舍很不同，更增設了感統室、體感室、戶外活動區，所以提升學生對學校歸屬感是十分重要。」此外，學校亦增設空氣淨化機、夾板、並鼓勵小朋友戴面罩，以維持一定社交距離及防疫保障。

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對於復課首日，劉惠娟校長考慮到路面交通情況會較緊張，「我們全校70%學生搭校車，並提供校車由寶琳舊校址接駁到新校舍，看到小朋友第一次要行樓梯上來，都適應得好好，真的好叻。」

對於今次率先安排高班學生回校，劉惠娟校長說：「因為他們的適應力較強、自理能力較高，也可讓我們觀察有什麼地方可以再加強。」

取消茶點堂改為自由活動

而原有的茶點堂，學校在早前的疫情時已取消，「我們不會安排茶點堂，會隨小朋友意願選擇是否需要享用茶點，安排在分組時進行，老師會問小朋友誰想吃茶點？讓他們舉手，坐法最多3-4人一枱。」

劉校長指就算沒有疫情，學校也鼓勵學生如有不適盡量留在家中，「老師一旦感覺到學生有咳或症狀，也會立即致電家長帶小朋友去睇醫生或在家休息，家長都會好錫他們，願意聽取老師的建議，替小朋友著想。」

對於有學生未進行快速測試而返回學校，劉惠娟校長說:「我們會安排一個空曠的空間，先讓家長為小朋友進行測試，如果小朋友是搭校車，或因為工作未可參與，我們會由班主任為小朋友進行快測，這是需要老師與學生之間已建立良好關係，暫時未收到有學生在快速檢測上遇到問題。」

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Zoom課堂始終不及面授

劉惠娟校長坦言，暫停面授課堂的確會令學生情緒及溝通造成缺失，她說:「疫情下，小朋友之間缺乏溝通，在家中可能對着爸爸媽媽或親人，就算我們有Zoom課堂，但始終不及面授，所以今日看到小朋友回到學校都表現得好雀躍，我聽到小朋友說9:00已入睡，特別是高年班學生都想有自己的朋友，雖然有社交距離，但通過慢慢去建立與人相處是很重要；而學習方面，小朋友可以慢慢領悟到，我們今日悉心安排活動，讓他們自由選擇參與老師編排好的課程。」

保良局葉吳彬彬幼稚園

地址:將軍澳至善街5號雍明商場1樓

電話:27010822