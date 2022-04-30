小朋友做抄寫功課「失控」變畫象形文字　校長：好有創意、好搞笑

小朋友無時停，未必每人都可以坐定定做功課，日前有家長在社交平台分享照片，可見孩子將寫字練習變成畫簿，令媽媽不禁笑言「小朋友做到開始失控」，網民亦大讚功課寫得有趣。有幼稚園校長看過照片後形容孩子甚有創意，亦有專家指出，若家長看到子女將寫字練習變成畫畫時，應為孩子的創意而感到高興，並嘗試了解背後因由，避免責罵子女，影響其自信。



有港媽日前在FB群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」分享多張孩子做寫字練習的照片，可見孩子認真寫了一兩行後，就開始將寫字練習變成畫簿，例如把阿拉伯數目字「9」畫成波板糖，又將中文字「刀」寫成如圓周率的數學符號「π」，令港媽哭笑不得：「小朋友做到開始失控😂有冇人都有咁嘅情況？」

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象形化解釋文字意思 助小朋友記住寫法及字型

帖文引起網民熱議，不少人笑稱小朋友想像力豐富，亦有自稱讀過古文字藝術的網民大讚小朋友有天份，建議港媽帶他去學古文字書法。有幼稚園校長看過這些照片後，指自己未收過這類型功課，但形容這位小朋友「有創意、很搞笑」，估計對方是未明白字型背後的意思，才出現這種行為。她建議家長若發現小朋友出現這種寫錯字的情況時，可嘗試將字型象形化地解釋意思，「例如『大』字有兩隻腳、『刀』字有一邊較鋒利，當小朋友明白字型意思，就可加深印象，減少寫錯字的機會」，亦可以遊戲方式跟小朋友練習寫字筆順及方法，也可將單字配詞或配上圖畫，以幫助記憶。

（photoAC圖片）

減少過度抄寫

幼稚園校長又指，從圖中可見該練習簿的行格太密集，加上抄寫同一字的數量太多，對初學寫字的小朋友未必有效：「首先可以控制書寫的數量，有些功課簿可能有很多行及字格，家長可以將一個字分開成不同部分，讓小朋友練習，而非要求全對地一次過寫完，這樣很難，對成年人來說也不容易。」

（photoAC圖片）

稱讚孩子有創意 耐心了解原因

FairChild Canadian Academy教育及家長顧問Miss Winsy Poon則表示，小朋友由寫字變成畫畫的情況很常見，籲家長勿因此責罵孩子，以免打擊他們的自信：「創意能力並不容易培養出來，家長們應為孩子的創意感到開心及自豪。」她建議，若家長發現孩子有類似情況，可先稱讚他們有耐性完成全版練習，讚賞孩子們的創意，再嘗試了解背後因由，「例如詢問他是否喜歡波板糖，才會將數字與波板糖聯繫起來，從而啟發他下一步創意」。

不過學校功課難免會有固定框架，Winsy Poon建議，若孩子做功課時想畫畫，不妨先讓孩子在另一本筆記簿先畫下自己所想或喜歡的事物，待孩子冷靜下來，才讓他做抄寫練習，「這樣他才會開心及專注」。加上孩子們得到家長認同及明白他們，更可加強親子關係。如果孩子已經在學校功課上繪畫的話，家長可在旁備註，告知校方已改正孩子行為，並附上重新完成的功課；但若校方不接受的話，家長也可以先向孩子解釋原因，才擦去孩子的「畫作」。