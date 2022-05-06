母親節｜前空姐轉做全職媽媽　疫情下自製蒙特梭利玩具陪女兒成長

疫情之下，令Aimee放下了空中服務員的制服和四處飛的自由，轉為全職媽媽，每天留在家中自製玩具，陪伴快3歲的女兒一同成長。很多人都形容和孩子在家是「困獸鬥」，而Aimee則每天絞盡腦汁，為被逼困在家中的女兒締造探索的機會，讓女兒每天維持新鮮感。

（照片獲受訪者授權轉載）



第五波疫情之下，防疫措施收緊，兒童的康樂場所、沙灘、體育館等都關閉，學校也需要臨時放特別假期。在確診數字每天破萬的氛圍下，媽媽也變得害怕帶小朋友外出，而小朋友每天在家卻失去了探索世界的機會。

前空姐變身全職媽媽 每天安排女兒活動為己任

媽媽Aimee原本任職空姐，受疫情影響也放下工作，全職投入照顧快3歲的女兒。她育兒的社交平台都是女兒開心玩玩具的照片，而這些玩意部分更是自製或是自訂玩法，十分有心思。在家抗疫的期間，她更是花盡心思讓孩子留家也每天擁有新鮮感，並從玩樂中認識世界。「當然每日都有戶外活動係最好，盡量留家抗疫時，惟有在家安排活動。」她說。

「我會用活動規劃日曆，每日同囡囡講今日嘅日期同天氣，等佢知道今日係新嘅一日。」然後她會和女兒討論今日想做甚麼活動，再將活動嘅相關圖片放喺月曆，再跟流程進行當天的活動。

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她指，女兒最喜歡的活動之一是「花瓣湯」，可以一玩就玩上1、2個小時。「呢個係一個唔使點準備嘅活動！就係利用新年用剩嘅鮮花，加水加啲道具就得。」小朋友則想像自己是一個廚師，正在準備不同的湯。過程中，小朋友會摘花瓣、用滴管、夾子準則「材料」，不但有感官刺激，還可以訓練小手肌、語言能力、社交能力、想像力和專注力等等。而最常做的活動是閱讀、畫畫、剪紙、玩泥膠、一齊做家務、烘焙、自由遊戲等等。

玩具保持新鮮感 亦保持定位擺放

Aimee坦言本身沒有幼兒教育的背景，「因為做新手媽媽太緊張，睇咗好多育兒書，後來接觸到蒙特梭利教學法，覺得理念好適合我，就試試喺屋企實踐。」不過，實踐的過程並不是每天都順利，「有時佢遇上冇興趣嘅活動，可能玩幾分鐘就唔玩。我會記低，下次再調整」。

除了活動令小朋友有新鮮感，玩具同樣也要保持新鮮感，否則也會被小孩嫌悶。Aimee分享，玩具櫃之中每次只會放9件玩具，隔一段時間輪換一批新的玩具，小朋友新鮮感較大，玩起來更投入。「例如有一款形狀配對積木，其實囡囡1歲時已經買咗，呢個月再輪換出來，女兒覺得好鍾意，差不多日日玩。」Aimee平均2至3星期更換一次玩具，「視乎小朋友對於嗰期玩具嘅喜好程度，若發現小朋友完全冇興趣，但我會提早更換玩具；若發現小朋友對於某款玩具好喜愛，輪換玩具嘅時候就會繼續保留」。

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她又指，如果全部玩具放在一起，小朋友容易眼花撩亂，反而不知挑選哪一款。「每款玩具會用托盤或者籃盛載整齊放喺玩具櫃，玩具櫃高度必須符合小朋友身高，能夠自己拿取」，這個做法可以令小朋友知道每個玩具也有專屬位置，玩完也知道應放回何處，養成收拾玩具嘅習慣。

另外，為了應付女兒「跑跑跳跳」的需要，Aimee在家中也添置了攀爬架，滑梯，平衡板，即使不出街放電，小朋友也可以有足夠的機會運用大小肌肉進行攀爬，利用下半身肌肉在平衡板上擺動平衡身體。

女兒偶有發脾氣 同自己講：佢非刻意為難我

小朋友總有任性、「唔乖」嘅時候，Aimee分享，桌子上的花瓶明明千叮萬囑小朋友不要碰，但最後她還是忍不住伸手去拿，因此打翻弄濕了。

她認為，這些時候需提醒自己保持冷靜，即使成人有時也有這種明知不應該做但是也做了的情況。例如深夜嘅時候明知應該要早點睡，但是又忍不住繼續玩電話玩了幾個小時，第二天早上起身的時候非常後悔，成人尚且如此，也難怪小朋友。所以當小朋友發脾氣或做錯事時我們可以做的就是保持心境平和，待大家冷靜後，再和小朋友一起討論檢討。

最近防疫措施鬆綁，Aimee也急不及待帶女兒外出放電，一起參考一下她和女兒在外玩甚麼！