母親節｜到西貢齊玩營地活動 一家四口人均$800玩2日1夜包足三餐

5月8日就是今年的母親節！媽媽的願望當然和最愛的囝囝囡囡一齊過，一家大細不如考慮一下親親大自然，香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營近日推出限時母親節優惠，一家四口最平只需$3,200即可享有住宿和三餐，並遊玩兩項園內活動，優惠於母親節前後4日入住，名額先到先得，想玩就要趁早預約！



香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營將於5月6日至9日，一連4日推出母親節限時優惠，兩日一夜行程包括營屋一間、手作微景觀生態瓶工作坊、一節營地活動，以及早午晚三餐，其中晚餐可自選海鮮餐或素食套餐。收費以四人家庭為單位，價錢由$3,200至$4,000不等。

營地會提供合共3.5小時免費營地活動，包括1.5小時的手作微景觀生態瓶工作坊及2小時中心定向，每位參加者都可製作屬於自己的生態盆景。媽媽想和小朋友一起享受親子時間，也可以在趁此機會一齊學、一齊傾！除此之外，參加者也可以$400/4人的價錢外加營地活動，如2小時戶外攀石或1.5小時蝴蝶酥製作班，惟需注意戶外攀石只供8歲或以上人士參與，而4至7歲小童如欲參與蝴蝶酥製作班，亦須由一名成年人陪同參加。

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為增添母親節節日氣氛，營地亦提供代訂蛋糕服務，款式包括黑森林蛋糕及雙重朱古力慕絲等，價錢由$230起，大家可以與親人邊嘆大自然美景，邊砌蛋糕！

由於活動行程以四人家庭為單位，若參加者少於四人也不作減費安排；而多於四人一同訂營，也需另開訂單。有意入營者如希望安排相鄰營屋或有其他需要協助，可在備註標示，由職員協助安排。

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報名程序：



1. 填妥表格（https://forms.gle/8e3Zhte4673jTowA7）

2. 遞交申請後兩天內會有電郵通知成功申請；沒有收到電郵通知即代表落選

3. 收到確認電郵後，營友會由職員聯絡安排內容

4. 如未能聯絡，職員會在同日多致電幾次，仍未能聯絡上的話作放棄論

5. 營友接獲來電安排內容後，需在兩天內繳費，否則申請將會被取消