媽媽花逾3.5萬元為兩女兒設計公主房　粉紅色甜美風由淘寶幫手

每個女孩子都希望能夠擁有一間粉紅色公主主題房，有媽媽在Facebook分享為女兒兒童公主房的設計，整間房間以粉紅色和白色為主調，營造甜美可愛氛圍，共花上3.5萬元。為節省成本和營造更貼近心水風格，房間的燈具、窗簾和櫃桶手抽皆購自淘寶。



賴太在Facebook專頁「家居裝修設計分享Group」分享為2個女兒的兒童公主房。賴太向記者分享指，兩個女兒都喜歡粉紅色，但如果整個房間都用粉紅色又會太誇張，因此用粉紅色和白色為主調。兒童床用「屋仔」做主題，粉紅色衣櫃用上蝴蝶結和兔仔造型的手抽，別具心思。兒童房所訂造的傢俬包括上床3尺、下床3尺、3尺半衣櫃、儲物樓梯、書桌，一共花了近3.4萬元。賴太另花近2,000元在淘寶購入窗簾、燈具和衣櫃配件等，令風格更統一。

至於房間的燈具、窗簾和櫃桶手抽皆購自淘寶。賴太表示，兒童房燈具花費約港幣600元。其中最特別的必數天花板的一個兔仔造型燈，淘寶售價約人民幣237元，可以有白、黃、暖三色調光。另外每張床的床頭都放有床頭燈，造型可愛，售價約人民幣243元。櫃桶手抽則是用了粉紅和白色的蝴蝶結和兔仔造型，配合房間兔子的主調和風格，十分細心，每個售價約人民幣9.8元起。

而窗簾亦同樣用粉紅色和白色併色，窗簾上印有立體刺繡的熊啤啤圖案，配上粉紅色的遮光布，既可以滿足孩子喜歡的粉紅色，又不會怕陽光直接照射入房間，影響睡眠質素。窗簾同樣在淘寶網訂製，折合港幣售價約1500元。