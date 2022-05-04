浴缸、鋅盆淤塞點處理好？除了通渠水　專家教家中必備4種工具

隨著水管年齡老化及累積的頭髮、雜物，或許不少家長都留意到鋅盤或沖涼位置的去水速度愈來愈慢，一旦發現渠道淤塞，大時大節也未必找到師傅為你解決燃眉之急，因此家長必定要學懂基本的通渠知識以及家中常備簡單的通渠工具、用品以防不時之需！



渠塞先檢查隔氣

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裝修學院校長鄧世民（Simon）指，發現鋅盤或廁所的渠塞時，第一步應先檢查和清洗隔氣，因異物最容易積聚在作為第一道防線的隔氣，如果清洗後發現問題已解決，便是最理想的。

清洗後問題依然存在，便要追查是隔氣前塞還是隔氣後段才塞，前者是比較低機率的，出現的原因或許與阻隔頭髮的「掩」密度太高、太強有關；如是隔氣後才阻塞的話，便需要作通渠的步驟。

化學方法 — 通渠水

鄧世民建議挑選通渠水時，盡量不要選擇一些過分強效的通渠劑，普通超市有售的已很足夠，雖然一般情況下，按照說明的步驟操作，不會有太大問題，但有時戶主不知喉管材質如何，如果不幸是較劣質的話，「蝕穿喉管」後果便不堪設想。

物理方法

在物理方法方面，鄧世民分指有種工具可以常備在家中，分別是最普通的廁所泵、抽氣式廁所泵、下水道疏通器以及通渠藤。而物理方法和化學方法是相輔相成的關係，喉管不宜經常使用化學物刺激，因此先用物理方法是首選；如物理方法行不通，則可先用通渠水溶解部分異物，再用物理方法打散剩餘阻塞異物，達到通渠效果。

廁所泵：使用時應先了解互通的渠道，不然家長一直「泵」，氣從另一個渠口排出，等於無效，應先用膠袋封實互通的渠道。而廁所泵這個方法不適用於鋅盤渠塞，鄧世民指因為需要施加力度，稍有不慎便有機會令鋅盤脫離地台。

抽氣式廁所泵：使用時要先浸滿水，造成負壓，然後不停推拉手把，造成推力與吸力，打散渠內異物方便沖走。

通渠藤／下水道疏通器：簡單來說便是最原始的「篤」通渠道，如果「篤」到某個位置需要轉彎，可以轉動、攪動通渠藤，令通渠藤沿著渠道轉彎。下水道疏通器則是把異物抓出的原理，把疏通器的穿線帶塞進渠內，透過夾或特殊的倒勾設計，把異物取出。

＊以上各式物理方法可以多管齊下

資料提供：裝修學院