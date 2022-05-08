母親節｜曾患癌變3孩媽　《反起跑線》Martin真媽媽：心態要正面

ViuTV早前邀請了7位小朋友出演劇集《反起跑線聯盟》，飾演一所幼稚園內的學生，從而探討不同家長對教養和教育的態度。其中，劇中飾演潘燦良兒子Ｍartin的小演員植海維（Kyle），原來是家中的「大哥哥」，家中還有2個弟妹，而Kyle媽媽Yan在誕子前曾患上淋巴癌。Yan想藉個人經歷鼓勵同路人持正面心態面對，曾生病一樣可以誕下健康寶寶，而她正面樂觀的心態同樣放在三個子女身上，真正的「反起跑線」：「學做人態度最緊要，佢讀書0分都OK！」

攝影：歐嘉樂，部分相片由受訪者提供

場地提供：大樹先生的家（荔枝角）



今年6歲的Kyle活潑可愛，甫入親子餐廳已立即脫鞋去玩。Kyle是家中的大哥哥，還有一個4歲妹妹和2歲弟弟，媽媽阿Yan卻竟然是一位癌症的康復者。

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她憶述發現患癌時僅23歲，剛剛認識現時的丈夫，「係佢見到我鎖骨腫起咗半個乒乓波咁，不過我冇乜感覺。有次感冒睇醫生，順便問下醫生」。豈料，醫生立即安排她抽組織化驗，很快就證實是淋巴癌二期。

Yan和丈夫都各自出生在大家庭，她笑言：「我想生4個㗎！」不過，生病時有醫生「恐嚇」她要雪卵，擔心病後會影響生育和下一代的健康。幸好，她後來遇到另一位醫生，著她放心，而且她在覆診時遇上一位患癌媽媽，得知對方即使身患重症，仍誕下2個健康寶寶，便放下了擔憂，專心治療。

她認為抗癌路上，正面的心態尤其重要，盡量令自己開心。她接受化療時，有嘔吐的副作用，幾乎東西吃了進去轉頭就嘔出來，但她並沒有抗拒進食。「想食乜就食乜，反而肥咗啲。」她完成了半年的化療後，再進行了半年電療，便清除了體內的癌細胞，並展開5年的跟進，最後才確定痊癒。

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教養3個孩子：做人態度比讀書重要

Yan坦言，Kyle是一個「坐唔定」的小朋友，「上堂要企喺度，又好多嘢講，當時已經諗如果佢讀傳統學校，一定唔得」，但對音樂、運動特別有興趣。而且她和丈夫其實不太緊張成績，「佢讀書0分，考最尾都OK」，難道是真正的「反起跑線聯盟」？

「我哋覺得做人態度、品格會比讀書重要，反而擔心小朋友長大，除咗識讀書，就冇其他技能。」而且她認為，一個和諧的家庭氣氛會令小朋友的情緒更平穩和開心，也會很願意表達自己。

她形容3個小朋友都屬於「好湊」的小孩，但作為父母在教養上亦有底線和原則。「Kyle曾經喺屋企都有講『我係最大嘅』，我哋立即同佢講：『唔係，你係最細嘅，要聽爸爸媽媽同姐姐講，姐姐話幾時去沖涼就要沖涼。』我哋想佢都要識尊重工人姐姐，要立即糾正。」

而Kyle就讀國際學校，雖然平日沒有功課，但疫情前幾乎每天都有興趣班。並非阿Yan是「虎媽」，原來全都是Kyle自己要求想學，包括鋼琴、打鼓、溜冰、舞獅、游泳，之前還試過三項鐵人等，「樂器都係按佢興趣玩，唔要求佢考試。佢之前想彈《樂悠悠》校歌，老師就教佢，所以佢當所有班都係玩」。只要兒子想學，她就幫他找老師，而她惟一的標準是「唔鍾意就要立即講，唔好學咗成年就話唔鍾意學」，例如Kyle曾學吉他，3堂後就喊停，又沒有想再學了。

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愛上拍劇：媽咪你搵廣告畀我拍呀

遇上《反起跑線聯盟》是朋友轉發了徵人帖子給阿Yan，她抱著試試的心態就提交了一張兒子的日常照，結果得到了Casting的機會。「當初試讀了Billy和Martin的對白，經過3次試鏡，結果成為了Martin。」不過，當阿Yan收到厚厚一疊劇本時，她才知道Martin的戲份貫穿全劇，不是一個閒角色。幸而，Kyle記性很好，不但順利完成拍攝，也和劇中小朋友成為好朋友。

「佢鍾意咗拍劇呀，因為劇組對佢太好喇，從來冇鬧過佢，令佢覺得拍劇好容易、好開心。」Yan笑言，Kyle見「有為」有其他拍攝工作，他就向媽媽撒嬌：「媽咪你搵啲廣告畀我拍呀。」令她哭笑不得，只好趁機教育兒子先要努力學習好才藝，才能拍得好，「唔擔心佢想做呢行，反而擔心佢以為呢行好容易做，實際上要好認真先可以做好」。