周末好去處｜體院30周年展體驗劍擊踩單車　伍家朗杜凱琹分享故事

一個成功的運動員，背後所付出的努力未必人人能夠體會！上屆東京奧運中，香港運動員為香港創下了歷史性的佳績，不但重燃大家對運動的熱情，也燃起了對運動員的好奇心。香港體育學院為慶祝成立30周年，正舉行巡迴展覽，設有互動免費體驗區之餘，還會邀請多名香港精英運動員做分享，包括香港羽毛球「一哥」伍家朗、奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主杜凱琹、李皓晴和蘇慧音。想知道他們平日訓練的情況，以及親身體驗單車及劍擊等訓練，那就千萬不要錯過啦！



體驗不一樣的親子運動

為慶祝成立30周年，體育學院將會分階段地在多個商場舉行巡迴展，並以「三合一」的形式作展視，融合流動博物館、運動訓練場和遊樂場。不但展視了體院過去30年的重要歷史時刻及卓越成就，另設互動遊戲、體驗活動和富有特色的打卡位，例如運動挑戰區，體驗單車及劍擊的訓練日常或重溫比賽情況，家長更和小朋友一起選擇游泳或賽跑挑戰。

按圖看香港體育學院30周年巡迴展內容：

+ 3

運動員金句卡全套13款

體育學院今次特意將歷年多位香港體壇精英的名句合輯，打造「香港精英運動員熱血金句牆」。只要在金句牆前「打卡」，並將相片上傳至Facebook 或Instagram的即時動態，便可隨機抽出運動員金句卡1張。一套共有13款，想集齊全套就記得按時到訪3個巡迴展！

按圖看「香港精英運動員熱血金句牆」及13款金卡：

精英運動員將現身與市民交流

巡迴展共有3站，每站的首個星期六都會舉行精英運動員分享會，由多位來自不同體育項目的精英運動員現身與市民交流，分享他們的運動生涯。首站將會在今個星期六（5月28日）舉行，出席的運動員包括在東京奧運女子乒乓球團體賽摘下銅牌的杜凱琹、李皓晴和蘇慧音；香港羽毛球「一哥」伍家朗及香港首位躋身奧運的體操運動員黃曉盈。

巡迴展共有3站，每站的首個星期六都會舉行精英運動員分享會，而第一站有東京奧運女子乒乓球團體賽摘下銅牌的（左起）蘇慧音、李皓晴及杜凱琹組合。（Kin Cheung／美聯社）

香港羽毛球「一哥」伍家朗將於5月28日（星期六）現身沙田新城市廣場分享他的運動生涯。（Badminton Photo）

第一場「精英運動員分享會」將在何時何地舉行？ 5月28日 （星期六）下午2點30分 沙田市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場 哪些運動員會出席第一場「精英運動員分享會」？ 杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、伍家朗、黃曉盈 第二場及第三場「精英運動員分享會」將在何時何地舉行？ 分別是 6月11日（星期六） 將軍澳新都城中心 ；及 6月25日（星期六） 樂富廣場

香港體育學院30週年巡迴展

展覽日期及地點：

～5月26日－6月5日：沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場

～6月8日－6月19日：將軍澳新都城中心二期L1 天幕廣場

～6月22日－7月3 日：樂富廣場UG2 Zone B中庭

開放時間：中午12 時－晚上8 時

