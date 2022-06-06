疫情下幼稚園上課日不足　K3學生憂升小有壓力：驚去完廁所蕩失路

在疫情的影響下，22/23年度即將升讀小一的學生，在幼稚園階段其實並沒有經歷太多的面授課堂，他們K1入學正值疫情最嚴重的一年，上學日數不足100天。因此，面對即將到來的小學生活，對於未知的環境，小朋友難免會焦慮，有小學校長指學校亦有一系列的措施和配套，以減少他們的不安，讓小朋友好好適應，出錯時不會被取笑。



升小需抗壓 小朋友最擔心反而是瑣碎事

就讀幼稚園K3的璇璇，爸爸指她平日上網課時不夠專注，即使是一些比較動態的興趣班，如芭蕾舞，她也表現得不投入，最終需要自己「親自落場」，和女兒一起跳，情況才有所好轉。璇璇爸爸對於即將踏入小學生活的女兒也感到擔心，他直言：「璇璇好勝心比較重，升小學難免會有更多比較，尤其近年學童輕生事件都多，自然更擔心。揀學校方面都偏向『Happy School』，希望唔好畀太大壓力璇璇。」

就讀K3的茵茵，表示升小後「驚去完廁所蕩失路」

另一位同樣就讀幼稚園K3的茵茵，媽媽指長時間的停課令茵茵執筆技巧退步，對於自己的依賴也增加，而且也變得不願外出，媽媽表示：「有時想同佢出街，佢都會話出面好多病毒好危險，寧願係屋企做自己嘢。」

至於復課後，茵茵出現搣手指、突然哭泣等情緒問題的徵兆，茵茵平日也會和媽媽透露對升小的恐懼，例如「驚去完廁所蕩失路」、「識唔到朋友仔」。

近年新生現學習差異 不敢舉手是新生常見

秀明小學校長陳俊敏表示，在疫情下成長的小一新生，普遍來說，專注力和人際社交方面，的確更需要關注。同時因為網課並不是所有同學都適用，導致同學出現了學習上的差異，落後的同學或會較吃力。

在疫情持續的數年間，陳校長直言最感謝家長的協助，尤其是停課的時候，家長要抽空照顧、跟進網課，當中付出的心力、時間，相當不容易。為了這群疫下成長的新生更好銜接升小，校長直言在開學初期，小一生的活動範圍會有限制以防走失，習慣後會撤去限制，讓同學全面了解校院；另外，也會調整一些測考時間，部分評估亦會以不計分形式進行，減少學習壓力。

校長更分享，過往也有新生因不習慣舉手去洗手間的模式出現便溺情況：「試過有同學真係忍唔到喇，畀勇氣舉手，但係一出到走廊都係......不過事情發生後，一定要做好教育，唔可以取笑。老師、社工都要更留意呢位同學嘅心理健康，看似小事其實要照顧嘅地方有好多。」

家長要先處理子女情緒

香港小童群益會教育心理學家黃小燕針對上述兩位家長子女的問題給出建議，小朋友或許在升小後會面對更多挫敗，這時家長要肯定的是「過程」，肯定子女的付出、努力，如果家長也只是在意結果、成績，子女自然會感受到。

同理，子女變得不願外出，或覺得外面的世界很危險，也不是空穴來風的事。必然是家長平日言行或新聞報導的資訊，令小朋友得出外面「很危險」的結論，家長可以做的是向小朋友說明現況，外出時只要做足防疫措施，注意個人衛生，其實並不是一件可怕的事。

至於小朋友對升小的擔心，其實是人之常情，畢竟有不少是「未知之數」，但部分已知情況則可先事幫子女準備，例如建立良好生活作息、練習收拾書、和子女演示如何舉手發問等等。擔心子女交友的家長，不妨給子女準備一些獨立包裝的健康小吃，在情況許可的環境下，和新同學分享，也可以幫助子女與同學拉近距離。若上學後，子女表現得不開心，家長也應先給子女一個擁抱、安慰，先平伏他們的情緒，再慢慢討論事情與解決。