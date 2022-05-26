小一派位｜小一派位17,843人獲派首3志願 滿意率77.9%創11年新高

本年度小一統一派位結果將於6月1日至2日透過郵遞方式及電話短訊通知家長。教育局發言人指，本年度共有22,898名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的學童共17,843人。滿意率高達77.9%是11年來的新高！



自行+統一派位 整體滿意率為88.8%

小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%（不受學校網限制），餘下9成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網/選校名單內的學校。本年度參加統一派位的學童中，獲派甲部學額的佔2,511人，獲派乙部學額的佔20,387人。

統一派位結果方面，獲派首三個志願學校的兒童共17,843人，滿意率高達77.9%，是11年來的新高；整體滿意率方面，本年度自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的學童數目合計，滿意率為88.8%，比去年的88.1%微升。

最遲6月3日收到小一註冊證

教育局發言人表示，曾於本年1月22日或23日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於6月1日至2日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如派遞時無人收件或有關大廈過去14天內曾有新冠陽性檢測個案，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取上述郵件。

倘若家長在6月3日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月4日至5日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。此外，如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月1日透過電話短訊得知統一派位結果。

家長宜為孩子做好以下的叩門訓練:

