瞓覺磨牙不正視成年後難以改變習慣 中醫教按摩法舒緩磨牙痛症

不少家長也許也留意到，小朋友在入睡後會發出「吱吱」的磨牙聲，雖短期內不會有重大影響，但長遠來說，小朋友或可能會出現顎肌痠痛或頭痛，甚至破壞牙齒及牙齦組織，對兒童面型或健康帶來負面影響。



簡單四步幫磨牙小朋友按摩

註冊中醫師馬琦傑指不少臨床個案睡眠磨牙，磨牙習慣會由兒童期開始一路到成年。所以，最好趁年幼階段改變磨牙的習慣。從中醫角度上看，中小童磨牙的成因有多種，簡單可先分為實證和虛證兩大類。

實證——內熱

因內熱而出汗太多而導致肌肉抽搐，咀嚼肌抽搐而發生磨牙。而咀嚼肌的位置是足陽明胃經行走的位置，因此磨牙的原因是與胃熱有關。袪除胃熱後，肌肉抽搐得到解決，就不會發生磨牙，可多煮清胃熱茶服用。

清胃熱茶

火麻仁（打碎） 2錢、柏子仁（打碎） 2錢、炒枳殼 1錢、生甘草 5分

煲水約20-30分鐘即可，每周服用2-3次



虛證——氣血虛

因血氣虛，風邪客於牙車筋脈之間，故因睡、眠氣息喘而邪動，引其筋脈，故上下齒相磨切有聲。氣血虛主要治療方法是要補中益氣，扶正袪邪為主。身體氣血充足，可抵禦外邪侵襲，安定下顎周圍肌肉，就不會發生磨牙，以下為補中益氣茶飲食譜。

補中益氣茶飲

太子參 2錢、炙黃耆 2錢、防風 1錢、炙甘草 1錢

煲水約30-40分鐘即可，每周服用2-3次



如不懂分辨虛實症狀，請帶小朋友到可靠中醫面診。

要注意的是，以上2款茶飲適合3至10歲小朋友，無對以上藥物過敏者服用。

家長可為磨牙小朋友按摩，舒緩痛症

按摩前需準備：舒緩兒童磨牙按摩油，室溫最好在25度左右以及一個放鬆的環境。

每次接觸小朋友的皮膚前，一定要把磨牙按摩油在掌心搓暖才按壓啊，磨牙按摩油 - 內含宣木瓜及山金車等天然成分，特別適合溫柔放鬆兒童肌肉用。



步驟一： 耳仔

雙手捏著耳垂，兩邊同時溫柔地向後轉，再由耳仔按從脖子後方到肩膀到背部 ，來回30-50次。耳朵有著和咬肌相連的肌肉，又會相連脖子和肩膀，可以深度放鬆。

步驟二：面部

單手放在另一側的臉頰上，只要輕輕貼著即可，在這樣的狀態下輕柔的搖晃，大概30-50次。

步驟三： 牙關肌肉

用中指按揉30至50次。

步驟四： 腹部及捏脊

家長還可以把手心搓熱後，放到寶寶的肚臍處輕輕按摩，順時針、逆時針各轉2~3分鐘。按摩可以令腸道蠕動更好，利於食物的消化和吸收。