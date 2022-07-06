Duffy好友LinaBell9月9日登場 01積分半價換香港迪士尼門票

迪士尼最新人氣角色登場！官方早前預告LinaBell將於2022年秋季於香港迪士尼樂園登場，今日香港迪士尼宣布粉紅小狐狸將於9月9日同大家見面！消息公布後引來粉絲熱烈討論，計劃預約入場搶購主題商品。現時用01積分即可以半價換購香港迪士尼樂園門票。



Duffy與好友現時的成員包括Duffy、ShellieMay、Gelatoni、 StellaLou、‘Olu Mel以及 CookieAnn，新加入的LinaBell是一隻可愛又充滿個性的粉紅小狐狸，擁有一雙明亮的大眼睛和一條毛茸茸的尾巴。喜歡拆解難題及謎團的她性格天真、好奇又聰明，常常拿起放大鏡到處探索、認識新事物。

LinaBell因為好奇又聰明而與Duffy結緣。有一天，Duffy與米奇老鼠在森林中追逐蝴蝶的時候失散迷路。此時，LinaBell熟練地拿出放大鏡，細心尋找Duffy身上的「線索」，最終為Duffy找到原來的方向，並成功幫助他與米奇老鼠重聚。Duffy及其他好朋友都非常欣賞她那偵探般的解難能力。

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為慶祝LinaBell的登場，香港迪士尼將推出獨家主題商品、美食、娛樂以及酒店住宿體驗，相關主題商品將會透過網上預購形式出售，詳情將於2022年8月內公布。

2021年上海迪士尼開售 炒家叫價全套1萬元

事實上早於2021年上海迪士尼開售3款LinaBell 毛絨公仔時，官方網站曾一度因太多人上網預約而導致伺服器崩塌，隨後開售即秒速售罄。當時公仔原價219元（人民幣，下同），在二手平台上已隨即被炒至過千元，甚至有炒家叫價全套1萬元。樂園方隨後就事件致歉，並表示已加大補貨數量。

LinaBell登陸香港迪士尼的消息引來一眾迪士尼粉絲熱烈討論，不少粉絲已計劃預約9月9日入園搶購主題商品。

由即日起，01會員有購買香港迪士尼樂園門票獨家優惠，使用指定數量01積分可半價購買門票，以成人1日門票原價$588計算，只需$294便可購買。

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