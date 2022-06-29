【迪士尼樂園】今個暑假，香港迪士尼樂園夏日水花派對回歸，推出Pixar水花大街派對及夏日限定城堡匯演，加入不少水花及濕身元素，還有其他暑假限定活動，同時更推出逾100款史迪仔主題商品，必定成為夏天消暑好去處！

迪士尼夏日水花派對回歸！Pixar水花巡遊/城堡匯演/史迪仔精品

（官方圖片）

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即將踏入暑假，迪士尼樂園夏日主題活動開始喇！由即日起至8月31日，迪士尼推出一系列暑假限定活動，包括Pixar水花大街派對、全新「水兵特訓班」，另外城堡匯演亦有新搞作，「迪士尼尋夢奇緣」推出夏日限定版，更會加入了更多水花及濕身元素。迪士尼亦會推出全新精品及主題美食，大家不可錯過！

（官方圖片）

Pixar水花大街派對

Pixar水花大街派對將在今個夏天回歸！一班彼思動畫角色包括《反斗奇兵》的胡迪、《玩轉腦朋友》的阿樂與阿愁等等，將在夏日巡遊表演登場。在花車巡遊派對期間會有噴水效果，更設潑水區域供大家玩水，氣氛十足！

夏日限定版「迪士尼尋夢奇緣」

城堡匯演亦有新搞作，在城堡前上演的戶外音樂派對「迪士尼尋夢奇緣」推出全新夏日限定版，表演將加入更多水花及濕身元素，超有夏日氣息。

全新「反斗奇兵水兵特訓班」

「水兵特訓班」是全新環節，大家可在反斗奇兵大本營園區內與手持水槍的玩具士兵互動，更隨時有機會濕身！

全新精品及主題美食

迪士尼推出一系列全新精品及主題美食。多款美食以史迪仔作為主題，包括史迪仔軟雪糕杯、史迪仔朱古力冬甩、史迪仔藍莓朱古力撻等史迪仔主題甜品，另外迪士尼亦有推出超過100款的史迪仔主題商品，如夏威夷恤衫、徽章、家品、毛公仔等，各位史迪仔粉絲不可錯過！

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迪士尼樂園夏日主題活動

日期：即日起至8月31日



香港迪士尼樂園

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