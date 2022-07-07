IB放榜誕93名滿分狀元 英基佔36人 14人打算留港升學

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨日（6日）放榜，本港誕93名狀元，獲滿分45分，相比去年130名狀元，數量稍跌。而今年英基7所屬校共誕生36名狀元，當中14名打算留港升學。其他狀元搖籃包埋拔萃男書院、聖保羅男女中學、保良局蔡繼有學校、耀中國際學校等。（圖片由受訪機構提供）



今年本港誕生93名IB狀元，英基7所屬校佔36人，聖保羅男女中學佔12人，保良局蔡繼有學校及加拿大國際學校則各佔4人，耀中國際學校則佔2人。

英基今日（7日）舉行網上記者會，並公布36位狀元的升學選擇，其中14位選擇留港升學。其中3位均就讀英基沙田書院，陳鎧溢同學打算升讀香港大學的理學院、周芍憑同學打算升讀香港大學的心理學，曾靖喬同學則打算升讀香港大學的工商管理學（國際商業及環球管理）。他們異口同聲地說，比較習慣香港的生活模式，以及家人在港，因而考慮在本地升學。

讀書要自律、唔好怕問問題

在放榜後得知自己成續優異，考獲滿分後，陳鎧溢指當時立即打給家人，「見到佢哋咁開心，嗰份喜悅令我覺得辛苦咗2年真係值得」！而周芍憑的媽媽知道女兒登上狀元一刻更尖叫了出來，雀躍心情溢於言表。羅靖喬和父母一同外出食飯慶祝，雖然家中姐姐同為IB狀元，但她坦言父母對她讀書完全沒有給予壓力，主要是自己對成績有要求，「但都冇諗過有咁好成績」。

陳鎧溢分享，初中時候都未想過自己讀書升學的目標，到了Year 12發現公開試對前途很重要，因而發奮圖強。他認為讀書要自律、堅持和持之以恆，平日也要懂得分配時間，「每日做少少，就可以積少成多」。

羅靖喬坦言自己是一個很易有壓力的人，而大部分壓力都來源自對自己的要求，因此她會不時尋求支援和輔謝，令自己情緒得以宣洩。她又指小時候沒有補習，都時高中開始發力，發現讀書很有成功感。周芍憑同學則說：「唔好怕問問題！」她在year10時發現身邊的同學都很聰明和勤力，因而感染到她努力讀書。