考試周殺到│DSE中文科5**私補老師 教授5個小學中文考試答題技巧

踏入7月份，又是小學的考試季節，由於疫情令面授課改成網課形式上堂，不少家長也覺得小朋友的學習狀態及進度落後了，難免為今次考試感到緊張。現為香港中文大學中文系學生的黎思行（Jonathan)一直為小學生私人補習，看到學生在考試作答時的失分位，建議家長與子女可多留意的5大溫習技巧，值得參考。

攝影:歐嘉樂

場地提供:Tutor Circle尋補



Jonathan表示小學中文考試，目的是考學生的語文運用技巧，常見題型有「填充題、標點符號題、重組句子及作句、閱讀理解等」。來到考試前夕，他針對以上題目，並集合學生常犯錯誤，作出以下建議：

標點符號題

Jonathan發現學生答錯標點符號題常見原因是沒有在完成作答後查卷，「在填寫標點符號之前，學生可先讀一次句子，看看哪裡需要有停頓位，先做一個小記號，當讀完整句子之後，才加上適當標點符號，並一定要在答完整條題目之後，再複讀一次句子，才可以發現句子是通順。」

寫錯字被扣分

相信不少家長看到小朋友派回來的默書與測驗，因發現他們經常因寫錯字、筆劃被扣分感到不值，Jonathan指可能與學生不熟悉字型結構與記字方式有關，建議家長可用故事形式，拆開字裏所含的意思，他舉例：清「潔」的「潔」字，家長可向小朋友解釋成「洗物品的時候，需要用水，所以就會有「三點水」，我們多會洗衫或餐具，所以會有「刀」、「串」、「衣服」。

重組句子題目

想節省作答重組句子的時間，其中一個方法是讓小朋友及早意識題型，Jonathan說：「『人物』放在句子最前，『人物』之後會跟一個『動作』詞語；如果題目有『時間』，『時間』會放在『人物』前面，這些句子結構，可讓小朋友多加注意。」

閱讀理解題

由於閱讀理解不像讀本課程可以預先溫習，而較多學生失分於填充題，「高小文章可能較長，所以在睇文章之前，一邊閱讀，一邊間低『特別』、 『較少見』、 『較難』的詞語及字眼，有助自己作答時更快找出答案。」

不少學生因為在文章中找不出直接答案，於是花時間來回閱讀文章，Jonathan建議可教小朋友在首次閱讀文章時，邊看邊圈出人物，「因為問題通常都牽涉人物，圈低人名，可幫助加速找到答案位置的那個部分。」

很多人建議要先看問題再看文章，Jonathan認為大部分題目是順次序去問，建議大家可先看填充題的那條問題，再看文章便可大概知道每條問題的答案在哪個位置，作答時較流暢。

常見小朋友在供詞填充題出現「照抄都抄錯」情況，以及忘了加「。」句號，他建議家長在試前不妨多提醒子女要檢查答案，注意這些部分。

Jonathan不建議家長讓子女做太多閱讀理解練習，「如果過度操練會造成反效果，令到小朋友抗拒，因為小朋友原本已經有學校的功課，建議是一星期最多做兩篇額外的閱讀理解。」

提升專注力

Jonatha眼見不少學生在經歷網課學習後，專注力明顯減弱，他首先建議家長:「當小朋友溫習時，家長可以在旁邊，縱使做其他事情也好，一旦看到他們分心，可作輕輕提醒，協助小朋友改善專注力不足的情況。」

最後，他指出想增强語文運用的能力，很在於小朋友平時是否有閱讀習慣，「我建議初小家長可選多字但多圖，紙質較厚的書籍給小朋友，讓他們覺得看完一本書也不需要很長時間，很快就可以閱讀完成整本書，成功感較大，「小魯文化」、「台灣東方出版社」的書，無論是文字或圖畫，內容都很適合初小學生閱讀。」

以上內容僅供參考。