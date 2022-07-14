家人駕寶馬接送、2名工人陪放學　中三女被嘲欲求助：想脫離魔爪

父母關心子女人之常情，但有時過份關愛可能會為孩子增添壓力，甚至影響他們的社交生活。近日有中三學生於網上投稿，指家人每天駕寶馬接送，更有2名傭人陪放學，令她被同學嘲笑，因此希望網民可以給予建議，助她脫離「魔爪」。

資料來源：FB群組「名校Secrets2.0」



家人過份關愛「好無面」

事主於「名校Secrets」投稿，表示暑假及上網課期間，家人都允許她自行上學放學，但後來卻突然變卦，稱到中四時才讓她自立。父母沒有時間接送事主，因此指派2名傭人每天接她放學：「等工人姐姐佢哋接你未得囉。」

事主自感「好無面」，因為全校只得她每日有２名傭人接送，甚至會替她背書包。天氣轉冷時，爺爺嫲嫲因怕孫女受寒，每天親自駕駛寶馬或豐田接送，有時也會由父親或叔叔代勞，全家總動員輪流接送的行為引起同學關注，更因此嘲笑事主，令她承受不少壓力。

家人過份關愛使事主遭同學嘲笑，希望能脫離家人的魔爪。（FB群組／名校Secrets2.0）

遭同學嘲笑 望脫離家人魔爪

事主指平日與同學關係良好，只是他們會以事主家人駕車接送的習慣開玩笑、捉弄她，令她感到非常困擾：「 我班同學見我朝頭早坐一架嘅車返學，下晝放學坐第二架車（有時唔同，例如係寶馬/豐田），就笑我唔識點樣返學同放學，佢地每朝會玩一個遊戲，就係諗我下晝坐邊架車放學。我班同學其實平時對我幾好，但係就會笑我呢樣嘢，佢哋仲笑個車牌名好奇怪」。事主希望網民能給予建議，助她脫離家人的「魔爪」。

事主平日與同學關係良好，但卻因家人每日駕名車接送而被捉弄，令她感到非常困擾。（photoAC）

網民稱想被笑一世

事件引起網民關注，不少人都羨慕她家境優渥，認為因有錢被嘲笑並不羞恥：「想比人笑一世」、「細個成日ff 有保標接放學，都不知幾型！比人笑有錢，好過比人笑窮X」、「人生贏家」。不過亦有網民認為事主的家人太過火：「2個工人又太誇」、「中三有自立能力啦」、「做得太OVER，個女大個咗都唔會感激你」，甚至有不少人都認為事主不算富有，同學也許是嘲笑她到中三仍未能自立。