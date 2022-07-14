醫護為待領養BB慶祝滿月　稱BB做小可愛：祈找到有愛家庭

不是每個BB誕生都有爸媽愛鍚。台灣婦產科醫生林思宏日前於facebook專頁發帖文分享，一眾婦產科醫護為一個待領養BB慶祝滿月，又私心為他祈求到一個有愛的家庭成長。BB的媽媽是一個18歲少女，惜她來自清貧家庭，無力撫養，而收養機構流程繁複，這個月就讓醫護充當他的臨時爸媽，希望能為BB帶來有愛的環境，不讓他感到孤單。（圖片來源：林思宏醫師專頁）



台灣婦產科醫生林思宏日前在Facebook分享，一個月前有一位剛滿18歲的少女因劇烈腹痛及出血，由救護車送到他任職的醫院。少女經檢查後原來已懷孕，更已出現臨盆的產兆。不過，少女的爸爸不知道女兒懷孕，她的家人也沒人知道，過程中沒有產檢，生父亦已經不知去向。

林醫師說，一開始醫護們都稱呼他「小可憐」，因為少女跟她爸爸領有清寒證明，孩子突如其來的降臨，令他們的經濟負擔雪上加霜，實在無法再負擔養育責任，「雙手一攤出了院，就把孩子留在了嬰兒室」。

後來，醫護們又改口稱呼他「小可愛」，BB的雙眼皮大眼非常有神，不到一個月看人的雙眼已可聚焦，林醫師形容「四目交接就會盯著你一直看到心坎裡，讓人一看就不自覺喜歡上他」。

而當地的社會局在第一時間就介入協助，但無奈收養機構的負載量已超過極限，只能讓BB繼續留在醫院裡接受照顧。其實醫院亦陸陸續續有接到匿名的願意收養電話，無奈收養的流程的複雜繁瑣且不能指名收養，林醫師解釋：「（收養家庭）必須透過社會局的審核通過，以避免後續有販嬰問題。其實這些流程也是保障孩子將來的安全，不像大家想像的這麼簡單。」

因此，BB不知不覺已滿月，醫護人員就帶著他切蛋糕、唱歌、抱抱他。林醫師認為孩子在醫護的愛包圍下，應不會感到孤單，他雖感慨未來不知道BB還會在醫院這待多久，他私心地幫「小可愛」許了一個願：「將來能夠到一個愛他的家庭順利健康長大」，並祝福他滿月快樂。

他又提及在台灣領養並不普遍，希望更多人考慮領養，認為「領養其實也是一條很好的路，放心、接納、愛他。這孩子沒有什麼不一樣，甚至他可以超乎想像」。