港媽$4500淘寶巨型飲品凍櫃招呼朋友　街坊誤以為士多想幫襯

夏日炎炎最歎就是安坐家中飲冰涼飲品。近日有港媽於社交平台群組分享，早前以近$4000人民幣購入一部巨型雙門凍櫃，平日開Party用來招待朋友，相片中可見凍櫃裡塞滿不同飲品，連街坊經過都想幫襯，不少網民都大喊羨慕！



淘寶巨型飲品凍櫃 街坊經過以為開士多欲購買飲品

港媽於社交平台群組「淘寶開心Share」分享淘寶戰利品，她早前以$3,938.8人民幣（約$4500港元）購買了巨型雙門凍櫃，與賣家各付一半運費（$348人民幣）直送到港，使用了三個月後仍然非常滿意，可謂是夏天的消暑恩物。

事主透露自己於元朗居住，她將凍櫃置於戶外，相信是住在空間較大的村屋。她指自己經常邀請親朋戚友來家中開派對，飲品不易放到過期，亦分享曾有人經過時詢問能否購買飲品，事主亦笑稱：「唔賣，全部自家飲，下次經過，請你飲。」

龐大雪櫃引起網民熱議

帖文引起網民熱議，也有不少提問。有人認為飲品櫃要長開，耗電量大，電費應該不便宜，不過事主則回應「還可以」，也有網民指「咁樣真係好似士多，唔怪得人會問」，網民亦表示羨慕：「好幸福呀，有咁多野飲」、「未見過屋企有放題級別嘅飲品雪櫃，數量和款式之多令我大開眼界，勁呀」、「貧窮限制咗我嘅想像」、「村屋福利」、「你屋企好大」。