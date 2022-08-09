3寶爸爸為愛妻結紮為七夕禮物 上世與今世情人都在身邊 很感恩！

七夕不知道送甚麼禮物給予另一半？台灣3寶爸竟然將自己「送去結紮」，還帶老婆、小孩到泌尿科診所見證，讓網友狂讚「真男人」、「生三胎真的夠了」。



網民在《爆廢公社二館》發文表示，「七夕情人節，我送的禮物比較不一樣，剛好公司旁邊的泌尿科評價不錯，我就跑去了預約結紮，然後把老婆約去」。原PO更感性寫上表示：「這輩子跟上輩子最愛的女人都在我身邊，已三胎結紮正好。」還搞笑說：「獻花、祭蛋、禮成」。手術後，張先生更將愛妻送上一束花，還帶一家人去吃大餐。

據《三立新聞網》報道，張先生就結紮這件事也考慮很久，因為都已經生了三胎。當想到「女生結紮是很危險，風險高的事情，男生不用半小時就好了，也沒什麼副作用」，所以他就到朋友介紹一間不錯的診所結紮，更想到七夕情人節不知道要送甚麼給老婆，於是就把自己送去結紮了。老婆、小女兒也被他「騙」到泌尿診所以為是看抽血報告，當她們知識是爸爸要結紮，有點嚇到，而且他更送上了了花。張先生說結紮後並未有不適，行動自如的。

網友看原PO狂讚張生是「你很棒」、「真男人」、「太浪漫了」，有網友笑言「紮男無誤」、「恭喜可以無限輸出」！

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