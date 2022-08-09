親子食譜｜港媽自製夢幻星空甜品　完美還原紫藍星河做法超簡單！

近年流行星空主題的甜品，星空蛋糕、冬甩、馬卡龍等層出不窮，想自製超夢幻甜品，布丁可謂是新手必試易上手甜品！有名港媽於網上群組分享星空甜品食譜，做法不難，可作親子活動一起下廚，小朋友肯定喜歡！



港媽於社交平台群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」分享成品，「整完瘋狂影相，唔同光線唔同效果，覺得真係好靚」她自製了一款心型星空布丁，切開後從不同角度觀看會有不同顏色，細看更似閃爍著銀河的光芒，就像望著真正的星空！網民亦留言稱讚很美，表示不捨得吃！

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材料：（6個小牛奶樽的份量）

奶凍

1. 3.6牛奶 300g

2. 淡忌廉 200g

3. 白砂糖 25g

4. 魚膠粉 8g



星空面

1. 水 200g

2. 白砂糖 55g

3. 寒天粉 4g

4. 蝶豆花粉 0.5g

5. 熱水 100g

6. 銀糖珠 15g

7. 檸檬汁少量



步驟：

1. 首先將8g魚膠粉加入15g開水混合。（待用）



2. 用小火煮3.6牛奶、淡忌廉及白砂糖，直至糖完全溶解，然後放入魚膠粉混合物，直到魚膠粉溶解。



3. 將煮好的混合物分成6份，放入容器作為底層，放雪櫃冷藏2小時。



4. 用45g熱水浸熱銀糖珠並攪拌，然後加入材料蝶豆花粉攪勻。（待用）



5. 加入200g水到寒天粉內並用小火煮至沸騰，途中不停攪拌，然後加入白砂糖繼續攪拌至溶解。其後加入銀糖珠蝶豆花混合物並不停攪拌。



6. 關火並將液體倒入大量杯並繼續攪拌，可配合風扇邊吹邊攪，直至感覺到溫度較暖或室温。



7. 做完步驟（3）的2小時後可取出牛奶樽，倒入液體作為星空面層，每個樽面層滴4至6滴檸檬汁，然後只輕輕攪勻滴了檸檬汁的位置，甜品便會出現紫色、藍色、白色奶凍，三種顏色。



8. 最後放入雪櫃冷藏4小時或以上即可享用。



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