中秋節2022月餅推介｜流心榴槤/生酮/純素/麻糬酥皮/以花入饌

買適逢中秋，又是帶同月餅會親朋戚友的時節。今年各大餅家都推出多款特色月餅，有最近年超人氣的榴槤口味。著重健康養生，行低碳飲食的家長可試試生酮月餅，以下整合多間月餅的購買詳情，準備慶中秋就不能錯過！



恆香老餅家：麻糬酥皮月餅



恆香老餅家續去年推出「蛋黃蓮蓉酥皮月餅」及「流沙奶黃酥皮月餅」，今年亦打造全新產品麻糬酥皮月餅，推出「栗子麻糬酥皮月餅」及「奶黃麻糬酥皮月餅」，煙韌麻糬一直深受大眾喜愛，恆香將於甜品常見的麻糬與鹹點酥皮月餅合併，加入栗子及奶黃兩種口味。

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此外，恆香今個中秋將與輕鬆小熊Rilakkuma聯手呈獻「恆香x輕鬆小熊™」中秋產品，奶黃麻糬酥皮月餅亦會包含於其中。以輕鬆小熊™及朋友與月亮及太空作配搭。另外繼續有一系列經典月餅，包括︰雙黃白蓮蓉月餅、流心奶黃月餅、金華火腿伍仁月餅及陳皮紅豆沙月餅等。今年推出多款經典月餅禮盒，是不錯的送禮之選。

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皇玥集團：名貴至尊系列



皇玥今年推出多個月餅系列，「至尊系列」有全新推出的「花膠奶黃月餅」，全手工製作並限量發售，挑選極品花膠，浸發烹調後切粒，融入香滑奶黃餡中。月餅襯以琥珀橙色禮盒，配以經典皇冠設計，造型相當名貴。

想品嘗輕盈月餅可考慮「輕怡低糖系列」，採用麥芽糖醇代替白糖，也將餡料及餅皮的配方比例大幅調整，健康又滋味。今年有低糖奶黃、低糖芝麻、低糖綠茶及低糖烏龍茶月餅，是健康人士的首選。

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其他系列

agnès b.



今年agnès b. 以愉快的團圓回憶為主題，以傳統柚皮燈籠為設計靈感，推出環保月餅禮盒。口味方面，除經典的流心奶皇月及流心朱古力口味，更全新推出低糖伯爵茶純素口味，三款口味讓親朋好友都可選擇心頭好。即日起至8月31日期間，購買月餅更可享早鳥禮遇，購買每盒月餅均可獲agnès b. CAFÉ咖啡券；銀聯卡客戶更可享專屬88折優惠，讓中秋滿載滋味與祝福。

環保月餅禮盒可變身星空燈籠

今年月餅的禮盒選用軟木材料，改用環保紙格，為環保出一分力。而禮盒底部配設可更換電池LED燈，變成浪漫星空燈籠，既用作裝飾擺設，增添浪漫氣氛，亦可給小朋友玩樂慶祝佳節。

推出全新低糖月餅

喜歡經典口味的朋友可選擇流心奶皇口味，而小朋友及嚐甜的親朋必定喜愛流心朱古力口味。

中秋早鳥禮遇 送贈agnès b. CAFÉ咖啡券



即日起至8月31日，agnès b.更提供月餅早鳥優惠：於agnès b. CAFÉ香港門店或網店購買每盒4件或6件裝月餅禮盒，可獲贈咖啡券乙張（價值HK$55）；購買每盒8件裝月餅，則獲贈咖啡券兩張（價值HK$110），於下次惠顧agnès b. CAFÉ時使用。咖啡券只限於提取月餅時在門店領取。

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法式中秋禮物籃，備有精美月餅禮盒、夾心朱古力、科西嘉島朱古力果仁醬、agnès b. 特調咖啡等，而部份禮物籃更配有 à la rêverie 法國紅酒，突顯尊貴。

望月



十字牌聯同望月推出特別版流心奶黃月餅禮盒，讓香港人藉着中秋佳節向摯愛親朋獻上真摯的心意和祝福。十字牌特意與本地月餅品牌—望月推出特別版流心奶黃月餅禮盒裝，產品更加入了十字牌鮮奶，再配合望月自家研製的流心蛋黃，融入經典奶黃月餅。一口咬開，香濃流心瞬間遍及味蕾，一試難忘。

《望月 x 十字冰室、牧羊少年、Beans、HOW、賞茶》限量月餅禮券及限定套餐

望月2022年將與五間本地特色餐飲店「十字冰室、牧羊少年、 Beans、HOW、 賞茶」聯乘，以「一起」為主題，推出限量月餅換領券及限定套餐。 於 2022年7月4日 至 2022年9月4日期間，以上指定聯乘店將同步限量發售「十字牌 x 望月特別版流心奶黃月餅4件禮盒裝」換領券，牛奶樽造型的換領券有留言位置，以便「憑樽寄意」，向親友送上窩心訊息及祝福。

聖安娜餅屋



今年，聖安娜 特意配以新廣告，打破一貫月餅廣告作風，著重於產品新鮮上乘的食材及優質美味的月餅本身，以輕快的背景音樂編奏舞步，帶來品牌 三款皇牌月餅系列： 傳統蓮蓉月餅系列、奶黃月餅系列 以及冰皮月餅系列。

聖安娜餅屋皇牌月餅系列

推廣優惠1) 聖安娜Cake Easy會員及MasterCard信用卡客戶低至5折限定驚喜優惠

即日起至8月3日，凡於聖安娜餅屋選購指定聖安娜月餅，即可享有低至52折優惠；聖安娜Cake Easy會員及MasterCard信用卡用戶即享低至5折優惠！

第二階段優惠於8月4日至24日推出，凡於聖安娜餅屋選購指定聖安娜月餅，即可享有低至53折優惠；聖安娜Cake Easy會員及MasterCard信用卡用戶即享低至52折優惠！

東海堂



今年全新推出的十勝紅豆三重奏月餅禮盒，將軟綿香甜的紅豆與咸蛋黃、栗子、雜果仁巧妙交織，配搭出三種風格不同的月餅，帶來三種甜蜜滋味享受。另外，東海堂選用日本德島縣高級和三盆糖融入奶黃月餅，淡淡甘甜而不覺濃膩，和風感中帶點高貴！更首創將北海道特選 3.6 牛乳加入冰皮月餅，提升冰皮的軟滑度及煙韌度，是中秋必備冰涼甜品！

美心



美心的「流心奶黃月餅」經雙重烘焗，滋味由心流出，口感味道均獨一無二。品牌繼續推出「流心四式」，包括多款口味，皇牌流心奶黃，流心焦糖咖啡、流心朱古力及流心芝士，讓您選擇不同的組合配搭，品嚐啖啖流心滋味。



另外，新包裝繼續推出「雙黃白蓮蓉月餅」及「雙黃蓮蓉月餅」，與您共享熟悉的美心團圓滋味。今年全新推出的「九星迎月」禮盒設計五彩絢爛，一盒有九款不同口味的月餅，包括蓮蓉類、豆沙類、低糖類、五仁類、及全新的紫薯類月餅，讓您一次品嚐各種風味，滿載中秋愉悅的味道。

美心冰皮系列，其中冰皮二人世界及mini 4系列，各有不同的款式和新鮮水果口味，讓你吃出不同滋味。美心首創將水果蓉加入餅皮，果味冰皮系列，無論內外都充滿果香味，搭配多種顏色，為您帶來嶄新的冰極觀感和滋味。而每年一眾榴槤迷引頸以待的「貓山王榴槤冰皮禮盒」和「榴槤冰皮貓山王D-24 mini 4」亦繼續推出，嚴選馬來西亞樹上完熟貓山王榴槤肉，散發濃郁果香，攻陷榴槤迷的心。

美心今年推出特別版-翠林明月-雙黃白蓮蓉月餅禮盒。在慶祝中秋佳節之時，不忘關注地球生態的保育，為愛惜地球資源出一分力。禮盒內有4 個經典雙黃白蓮蓉月餅；外盒以綠色為主調，結合中秋和森林之元素為設計概念，兩旁樹木 環抱當中皎潔明月，互相映襯，優雅簡約，送禮自用相宜。

龍島



一年容易又中秋，為迎接與摰親相聚的佳節，龍島精心推出一系列中秋限定禮盒，以精緻的月餅、朱古力及曲奇送贈摯愛親朋及生意夥伴，向他們表達甜蜜心意及圓滿祝福。月餅禮券及中秋禮盒於即日起於全線龍島分店正式發售，而月餅禮盒將於8月8日起開始換領。

2022龍島中秋月餅禮盒系列以「Full Moon Fascination」為主題推出兩款別出心裁的設計，典雅高貴。設計靈感源於中秋圓月及玉兔，分別以尊貴的香檳金及醉人的酒紅色，配上璀璨的星空藍作襯托，綴以品牌優雅而活潑的龍標誌，突破常規的創新風格，在傳統中增添一份富時代感的活力。

中秋系列早鳥優惠：

推廣日期：2022年6月13日 – 2022年7月17日

龍島會員 或 星展豐盛理財客戶專享

優惠1：可享8折優惠價選購圓月中秋月餅禮盒 (價值：HK$698) 及月見中秋月餅禮盒 (價值：HK$398)。

優惠2：購買任何2件或以上星月交輝朱古力禮盒 (5件裝)、皎潔星月千層酥及曲奇禮盒 (30件裝)或玉兔星空雜錦牛油曲奇禮罐 (550克)，可享85折優惠。

優惠3：選購每滿HK$1,000 (以折扣後淨金額計算) 即可獲贈HKD50現金優惠券1張。

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城景國際



中秋佳節臨近，城景國際呈獻四款經典口味月餅，包括流心奶黃月餅、流心白蓮蓉月餅、流心芝麻月餅，以及迷你榴槤月餅，與你一起歡度佳節。月餅全為本地製造，融合了傳統手藝及創意，嚴選優質食材製成，形象優雅高貴，送禮自奉兩相宜。

凡於2022年8月31日或以前惠顧任何月餅禮盒，可尊享買四盒送一盒優惠。

城景國際今年特別推出方形禮盒，選用高貴的紫色及金色，設計線條簡潔俐落；盒中載有四件精緻月餅，盡顯優雅大氣及高貴品味。中秋月餅禮劵即日起發售，四款經典口味月餅每盒售價為港幣$198，現凡於2022年8月31日前惠顧任何月 餅禮盒，均享買四盒再送一盒優惠。

訂購月餅禮盒之客人可於2022年8月20日至9月10日，上午10時至晚上9時於城景國際大堂Amazing Bakery領取。

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THE CAKERY



靈感源於日本摺紙藝術，The Cakery純素月餅採用高貴優雅的寶藍色包裝，並以金色銀 杏葉點綴，設計極富藝術感。秉承品牌理念，The Cakery所有甜品皆於香港製造，並嚴 選優質天然食材及絕不添加任何防腐劑和人造食用色素，純素月餅也不例外。月餅絕不 使用含麩質食材和乳製品，亦不含反式脂肪和膽固醇，令糖含量明顯低於傳統月餅，讓 大家吃得開心又放心。口感細膩的月餅，配上精緻包裝，絕對是今年中秋送禮的不二之選。

今年中秋，The Cakery將推出四款無麩質的純素月餅口味，包括黑芝麻流心月餅、柚子 藍莓月餅、芒果流心月餅和八女焙茶朱古力月餅，一盒四款以精美禮盒盛載。

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逸東軒



繼去年大受歡迎的復古手提箱月餅禮盒，今個中秋佳節，位 於Eaton HK的米芝蓮一星食府 逸東軒 再次以可持續發展概念為靈感，加入獨特創意， 把月餅禮盒打造成可循環再用的木製抽屜櫃，在慶祝佳節過後，可將禮盒搖身一變做 成優雅時尚的飾物櫃，印證酒店對環保的承諾。

全新的木製抽屜櫃月餅禮盒，盒面刻上逸東軒標誌，外形設計簡約大方，但加入獨特 創意，拉開半月形狀的櫃門內展現出金黃色的間隔作點綴，在平凡中添上一點玩味。 抽屜櫃具有多個用途，不單可作為小飾物櫃，只要將幾個叠起便可當成家居的儲物櫃 ，讓你發揮無限創意。

月餅禮盒優先禮遇



由即日至6 月30 日期間訂購，可享正價六折優惠（只限網上訂購）： 迷你「奶黃迎月」禮盒—每盒HK$248；迷你「金黃明月」禮盒— 每盒HK$278



於 2022年 7月 1 日至31 日期間訂購，可享正價低至七折優惠： 迷你「奶黃迎月」禮盒—每盒HK$298；迷你「金黃明月」禮盒— 每盒HK$328

於 2022年 8月 1 日至31 日期間訂購，可享正價八五折優惠： （迷你「奶皇迎月」禮盒—每盒HK$358；迷你「金黃明月」禮盒— 每盒HK$388）

訂購滿50盒或以上，可享正價六折優惠。星級月餅禮盒均限量製造，數量有限，歡迎客人用來自用或送禮。

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繁花餅房



外形極打卡的手工花花月餅 — 牡丹花蛋黃月餅每年賣過百盒。精巧美麗的牡丹花造型有別於傳統月餅，由店主Yuki純手工以韓式裱花技術製作，成份以無油韓國荳蓉、日本製白荳粉配上原隻漏油蛋黃，加上慢火一小時烘焗，口味獨特，造型又可愛，少女風送禮自用皆宜。

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酮福堂



生酮主題四色流心奶黃月餅登場 ── 正在生酮計劃／低糖低碳飲食的朋友有福了！生酮主題店「酮福堂」在今個中秋推出生酮主題四色流心奶黃月餅，分別推出生酮流心奶黃月餅禮盒裝，生酮四色流心月餅禮盒裝以及生酮流心奶黃月餅獨立裝。而生酮流心奶皇月餅獨立裝更優先推出，客人即日起可隨時訂購嘗鮮，作為健康及流心奶黃控的您不能錯過。

酮福堂生酮流心奶黃口味月餅有別於傳統月餅，無糖低碳、無添加，創造出保證不升糖、不破酮，又保持原有風味的月餅美食。甚或患糖尿病病人，又或正在節食控制體重人士，也可以安心享用健康月餅。適逢中秋，送禮為傳統必備環節，今年不妨嘗試轉新角度，給親友一份新鮮感之餘，亦令他們感受到關注健康嘅這份細意。送禮送健康，窩心又放心。中秋節與家人相聚團圓時，家中老人家不用再對中秋節最具代表的月餅望而不沾了。

四款限定口味奶皇原味／黑芝麻／開心果／藍山咖啡 味覺多重享受

酮福堂生酮流心四色月餅禮盒口味包括奶皇原味、黑芝麻、開心果、藍山咖啡。

奶皇原味：帶有陣陣鹹蛋黃的鹹香和奶香味混和，甜而不膩。

黑芝麻口味：選用日本黑芝麻磨成超細粉，再以慢火炒香，加入生酮飲食必備草飼牛油做成幼滑細膩的流心餡。

開心果口味：採用意大利98%天然開心果醬，令每個流心都彷如同時品嚐數粒開心果一樣濃郁。

藍山咖啡：成份為牙買加藍山咖啡，獨有的順滑口感和迷人的果香，讓流心餡入口甘醇。

生酮主題月餅每個熱量平均低於一般奶皇月餅的熱量超過一倍，加上每件僅含0.28g糖，數字已列入無糖低碳系列，非常健康。購買連結

東涌世茂喜來登酒店



香港東涌世茂喜來登酒店采悅軒於今個中秋節，推出兩款送禮自用皆宜的月餅口味。凡於6月6日至7月31日期間購買，即可享有早鳥優惠，萬勿錯過。

兩款月餅分別為大受歡迎的迷你奶黃月餅（港幣328元/每盒六件），以及迷你草莓乳酪奶黃月餅（港幣328元/每盒六件），並接受預訂。前者以金黃餅皮，包裹香滑的奶黃內餡，充滿牛油香氣；後者則加入清新的草莓果蓉，份外香甜可口。現凡於6月6日至7月31日購買，可享早鳥優惠七五折，折後每盒港幣246元。錯過早鳥優惠的話，可於8月1日至31日購買，亦可享有八五折優惠，折後每盒只需港幣278.8元。如購買10盒或以上作送禮用途，可直接向采悅軒訂購，更可享有特別折扣優惠。

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