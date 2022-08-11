中秋節2022│親子邊食邊玩卡通月餅推介 必買Pokémon 蜘蛛俠系列

一年容易又中秋，還有約一個月便是人月兩團員的中秋節，各大商舖都推出月餅讓大家提早購買，送禮自用都有選擇！今年不少品牌對推出以卡通人物及可以食可以玩的主題月餅禮盒，更有不少月餅盒可作實用收納盒，今次記者率先向大家分享必買卡通主題月餅。另外，營養師李杏榆亦針對市面上流行的新派月餅，建議家長避免選擇幾款口味，以免影響兒童健康。



1.經典好玩荔園開心掟階磚

每盒包括6件獨立包裝的流心奶黃月餅，內附「開心掟階磚」小遊戲套裝一份。內有10個荔園代幣及一張模仿70年代荔園一個標誌性的攤位遊戲「1元掟階磚的遊戲格仔紙」，具收藏價值。月餅全由香港廠房製作，餅皮軟腍，加入流心夾心，蛋香滿溢，卻又甜而不膩。2022年9月10日或之前訂購優惠價$288。

幸福扭蛋機 中秋節玩住食

每年中秋節，松谷烘焙Choco Bakery也特別專心做好月餅，過往推出的月球小夜燈及摩天輪也大受歡迎，今年以「扭蛋機」為主題，推出「中秋‧小時候‧幸福扭蛋-松谷流心奶皇月餅」，盒內包括招牌流心奶皇月餅6個、桂花烏龍茶包3個裝一袋、白桃烏龍茶包3個裝一袋、26合一懷舊遊戲機一個、迷你3層扭計骰，早鳥價$318。

Doraemon多啦A夢十勝紅豆月餅



東海堂再次與Doraemon多啦A夢合作，推出十勝紅豆月餅及奶黃月餅禮盒，盒上凹凸效果的多啦A夢頭像，配上傳統日系花紋為襯托，令其精緻可愛的同時也增添一絲和風中秋氣氛，禮盒內包含了兩款月餅口味，分別為十勝紅豆月餅及奶黃月餅各兩個，月餅上還印有多啦A夢的經典小鈴鐺，相信無論是大人或小朋友也會愛不釋手，除此之外，隨禮盒附送和風感滿滿的多啦A夢精美布袋，可作為小型收納袋重覆使用，送禮自用的不二之選，和風中秋輕易達到。「多啦 A 夢」月餅 (新產品)十勝紅豆月餅及奶黃月餅零售價: $228/盒 (每款口味各 2 個,共 4 個, 各約 45 克) 即日起至9 月 10 日特價$148/盒，全線東海堂分店及網店同步發售。

+ 3

Pokémon奶皇月餅便當

今年A-1 Bakery推出「Pokémon奶皇月餅便當」，在 Pokémon陪伴下，一起渡過完美的中秋佳節，品嚐月餅和欣賞明月。 趣致的精靈球造型奶皇月餅，餅皮外層呈微微金黃色，鬆軟薄皮，層層的餅皮都揉合現代與傳統元素，啖啖都細膩柔滑，醇香味濃，由內至外都蘊含奶香十足的奶黃香氣，啖啖都細膩綿密，濃香四溢。此外，「Pokémon 奶皇月餅便當」以日式便當造型設計，外盒掀開設有兩個收納櫃，上下兩層分別放置了精靈球造型奶皇月餅。餅盒的設計既充滿傳統日本特色又滿懷濃厚的日式風情， 加上配色上相當色彩繽紛，Pokémon 粉絲當作收納之用亦可。「Pokémon 奶皇月餅便當」同 時也附上印有精美 Pokémon 圖案的會員卡，Pokémon 的愛好者可分別收藏兩款別緻的 Pokémon 別注版會員卡，由即日起推出早鳥推廣活動，「Pokémon 奶皇月餅便當」(月餅券)於網上及門市均有發售。作為 Pokémon 的愛好者，定必要提早預訂。原價:$260，8月31日前訂購$238。

蜘蛛俠月餅禮盒

美心推出Marvel超級英雄今年繼續與美心月餅結盟，全新推出Marvel 超級英雄系列之「漫威蜘蛛俠」 拔絲蓮蓉月餅，除了印有蜘蛛俠造型的圓柱禮罐外，其罐蓋更設有裝置可以投射出蜘蛛俠的頭像，投入蜘蛛俠的最新冒險旅程，漫威迷又多一個收藏的理由，除了盒身可以見到喜愛的英雄身影外，禮盒內有 6 個拔絲蓮蓉月餅，每顆餅模上也都印有蜘蛛俠的代表記號，再配有特別版蜘蛛俠造形的外盒及紙袋，極具收藏價值。零售價 $290/盒，特價$188/盒，一盒 6 個，每個約 45 克。

+ 1

「迷你兵團」 拔絲蓮蓉月餅

美心今年Minions 迷你兵團月餅禮盒主角是「迷你兵–Bob」，內有美味的拔絲蓮蓉月餅，圓滾滾立體造型，眼睛會隨著身體搖動而上下晃動，就好像和你眨眼一樣。迷你兵禮盒內有 3 個拔絲蓮蓉月餅，再配有特別版迷你兵造形的外盒及紙袋，好食好玩又搞笑。零售價 $259/盒，特價 $168/盒，一盒 3 個，每個約 45 克。

角落小夥伴音樂列車奶皇月餅福袋

奇華首度聯乘角落小伙伴推出限定福袋，內含「角落小夥伴 TM 音樂列車奶皇月餅禮盒」(四個裝) 一罐，包括「士多啤梨乳酪奶皇月餅」的「白熊」、「蛋黃奶皇月餅」的「企鵝?」、「朱古力奶皇月餅」的「炸豬排」及「黑芝麻奶皇月餅」的「蜥蝪」各一個，附贈環保袋及防 UV 雨傘。另一福袋可同時獲得四款主題奶皇月餅禮盒(單個裝)，星形雅座精緻禮盒，包括「士多啤梨乳酪奶皇月餅」的「白熊」、「蛋黃奶皇月餅」的「企鵝?」、「朱古力奶皇月餅」的「炸豬排」及「黑芝麻奶皇月餅」的「蜥蝪」，更有餐碟乙隻，媽媽至愛環保袋乙個和微波爐碗。$363 / 四件月餅+兩款禮品。

+ 3

F.Jadery 能吃進肚裏的冰皮翡翠

翡翠富有特殊文化底蘊和寓意，自古被喻為吉祥之物，典雅華貴、安樂幸福。月餅，則源於南宋吳自牧之《夢梁錄》，後期逐漸與中秋賞月連結，寓意家人團圓，寄托思念。今個中秋佳節，將兩種傳統結合，以創新之兩款「月宮寶盒 •翡翠月餅」及「蟠桃玉丸子」表達對各人的祝福。兩款月餅均附有「月宮寶盒」兩用燈籠，一個價錢睇得食得玩得送得，香港全人手製造，冰翡翠月餅均為全素食、冰皮為蛋奶素，糯翡翠月餅為全港首創月餅，擁有傳統口味卻有新穎口感。月宮寶盒是六角柱體兩用燈籠外盒以玉兔追逐滿月為題，其中三面以雷射切割襯上彩色玻璃紙勾劃出玉兔迎月賞月追月之景象，配上燭光將七彩剪影映照到牆上，無論中秋當天天色如何，大家都必能在這花好月圓夜。

+ 1

營養師:家長要避免選擇以下口味

另外，香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆（Annie）針對市面上流行的新派月餅，提出一些建議讓家長參考。「可以視乎小朋友年齡而定所吃月餅的份量，四分一至半個已經很足夠，建議家長避免選擇朱古力、咖啡味月餅，因為有機會含有咖啡因，影響兒童健康。而在市面上買到的冰皮月餅一般是60克，一個大約13至14克糖分。」

她提醒家長要留意的是總熱量，例如芝麻味、果仁味原是沒甜味的，有機會添加糖分增加口感，同時令總熱量增加。另外，一個普通雪糕月餅會已經等於兩個冰皮月餅的卡路里，所以家長亦要注意。至於奶黃月餅相一般是迷你裝，相對卡路里較低。最後，Annie提醒家長，當小朋友吃完月餅之後，最好讓他進行一些活動，例如玩燈籠或跑跑跳跳，有助消化。