東華三院鄺錫坤伉儷中學 非一般的教學 不一樣的學年

建構關愛校園 電子學習照顧多樣性

東華三院鄺錫坤伉儷中學一直秉承「有教無類」的教育精神，致力發展切合學生需要及能力的課程。期望學生在良好和諧的學習氣氛下，培育正面的價值觀及內在素養，並裝備好所需的知識及技能，在不同的人生階段中也能夠坦然自若地迎接未知的挑戰，拓展豐盛的人生。學校相信每一位學生都是未經打磨的寶石，只要透過多元的學習模式及全人教育，定能發光發亮。



學校在2003年配合政府倡導融合教育的發展，由技能訓練學校轉型為主流文法中學，至今成為區內備受認同的關愛學校。為了照顧學生的不同學習需要，學校實施小班教學，並推行雙班主任制，降低師生比例，讓老師能夠給予學生更多關懷及支援。另外，學校亦實施班主任三年或六年一貫的班級經營，老師透過至少三年的班主任職務，深入了解每位學生的個性，除了能夠建立並鞏固師生間互信的關係外，老師更能從中發掘學生的潛能，發展更多的可能性。而輔導團隊及駐校社工在抗疫的網課期間，亦一直支援及關切同學的身心發展，包括開設網絡社工室及郵寄「關愛小禮包」，繼續提供輔導服務及小組支援等。

在疫情當中，為了進一步提升教學成效，學校亦分階段按不同科目的發展，逐步推行電子學習。透過電子教學，教學團隊能夠因應學生的學習興趣，利用不同的軟件或應用程式製作教學內容，提升課堂參與度及投入感。除了利用電子工具輔助授課外，工作紙上亦會附上網址或二維碼，讓學生進行預習或課後延伸學習，鼓勵閱讀更多課外材料，潛移默化地培養自主學習的習慣。學校在「鄺錫坤伉儷基金」的資助下，正進一步推動資訊科技教學，有需要的同學亦能夠購置電子學習裝備，讓學習不受阻礙，學校現時亦正進行智能互動白板的安裝，期望教師利用不同的教學工具，進一步加強學生學習效能。

在照顧有特殊學習需要學生方面，學校設有學生支援組，與駐校教育心理學家及學校社工緊密合作，配合全校參與模式，為不同需要的學生作出學習及成長支援。此外，學校透過「全校參與」模式，在課程剪裁及學習上提供適當的支援，以照顧學生間的差異。而在評核調適方面，學校設有加分制、適當地延長考試時間、電腦讀屏、語音轉換文字軟件等安排，讓學生按其能力展示學習成果。

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多元體驗活動啟發學生規劃人生

中學時期是學生為未來升學及就業作準備的重要階段，學校為此在學生生涯規劃方面，投放大量資源。學校與東華三院的教育心理學家團隊合作，於初中推行「My Way中學生生涯發展教育計劃」，讓學生及早為升學及就業作好準備。同時，學校亦善用線上版「SMART goal」生涯規劃手冊，讓學生透過SMART原則訂立短期及長期目標，並透過每星期記錄，協助檢視自己的進展情況;班主任亦會與學生進行反思調節，檢討成效。為了讓學生能夠了解實際的行業狀況，學校從2020年起調整課時，於每週五新增兩節課節，開辦17種課程，涵蓋不同範疇，包括飲食、運動、製衣等，大力推動全方位學習。

校方認為，全方位學習強調讓學生在實際環境中學習，從中掌握在傳統學術課上難以傳授的知識及技能。因此，學校特意聘請外間專業機構到校授課，而且學生每學期均可按自身興趣選修科目，鼓勵在學期間多作不同的嘗試。透過提供多樣的學習經歷，學生能夠拓闊視野，並且加深對自我的認識，有助他們未來訂定志向。 隨著科技發展，不同產業和行業亦處於變革階段，因此學校持續滲入嶄新元素，包括編程、KOL等主題，裝備學生升學或就業。校方亦認為，疫情為學術學習造成一定壓力，因此教學團隊更加希望能夠維持全方位學習活動，讓學生能夠從中調適，大力推動全方位學習，同時保持學習的習慣。

創造展現舞台配合教育趨勢更新配套

邁向25周年，陳校長直言已經與教學團隊商討校慶安排，期望區內所有家長及學生能夠更了解學校的特色。校方認為，校慶不只是回顧過去、展望將來，更應該着眼現在，提供平台給學生、老師發揮潛能機會。考慮到在視覺藝術方面有着非常出色的表現，學校初步會以藝墟形式，讓學生展現才能，讓他們發光發亮。

學校亦會與家長緊密合作，關顧學生及了解家長需要。與此同時，學校亦會持續更新學校設施以配合課程發展，例如增設 STEM ROOM、初中增加STEM課堂，以及於全校課程內加入正向教育元素，將科技、環保、關愛生命等價值觀滲入學習，結合知識和實踐，助他們內化成長，面向未來。

東華三院鄺錫坤伉儷中學 地址:新界屯門松齡徑1號

創校年份:1998年

學校類別:男女、資助

校訓:「勤儉忠信」

電話:2469 9010

傳真:2469 9008

電郵:contact@twghsksk.edu.hk

網址:http://www.twghsksk.edu.hk