英國11歲自閉症男童智商達162獲邀入門薩俱樂部　6歲已熟背元素表

很多父母都希望子女聰明伶俐，將來能有一番成就。英國就有位患有自閉症的11歲男童，做IQ測試後測出智商竟高達162分，甚至比霍金、愛因斯坦等一眾天才高！



患有自閉症的男童Kevin Sweeney早前到愛丁堡的「The Quaker Meeting House」參加智商測試，最後得分為162分，為世界上智商最高的1%，比智商為160的霍金及愛因斯坦高，是名副其實的天才。

父親指Kevin得知成績後非常高興，忍不住在花園興奮狂奔，父親亦表達了他們對Kevin期望：「我們希望這能成為他的推動力，生活有其挑戰，我們希望能幫助他發揮最大的潛力。」後來Kevin更獲邀加入世界頂級智商俱樂部「門薩」，門薩俱樂部只有智商是世界上最高的2%才可加入。

Kevin的智商比霍金及愛因斯坦高。（網上圖片）

Kevin的父母一早就察覺到他是位天才，他在6歲時已經熟背元素週期表，只要講出一個數字，Kelvin就能背出該數字序數代表的元素符號，以及其相對原子質量。他平日更喜愛看英國的《百萬富翁》以及問答節目《Only Connect》，他看《百萬富翁》時能在最後一題的答案選項出現前回答正確答案。

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