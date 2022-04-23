丈夫智商140＋自己顏值高！仙氣人妻狂生7胎：優秀基因不生太浪費

生兒育女兒孫滿堂是不少人的人生目標，內地一名網紅人妻19歲與丈夫結婚後，在13年內就連生7個小孩，直言因為自己顏值高，丈夫智商亦達140高級別，故不想浪費如此優秀的基因，「這麼優秀的基因如果不多生幾個孩子，實在是太浪費了」。雖然這名人妻現時已36歲，但她不時於抖音分享照顧7個孩子的點滴，獲不少網民讚「有仙氣」，「七寶媽真棒」。



內地一名網紅人妻19歲與丈夫結婚後，在13年內就連生7個小孩，直言因為自己顏值高，丈夫智商亦達140高級別，故不想浪費如此優秀的基因。（網上圖片）

該名網紅人妻「張榮榮」於抖音設有「七寶媽媽 榮榮」頻道，不時分享照顧7個孩子及育兒心得。

綜合內媒報道，現年36歲的「張榮榮」於廣東揭陽市出生，19歲與現在的丈夫結婚，婚後第一年就誕下大女，翌年又生下大仔，第三年更「雙喜臨門」誕下雙胞胎兒子。原本「4個就夠晒數」，但2016年時再意外懷孕，一度猶豫下最終還是誕下第5名孩子，最終13年間，張榮榮共誕下7名孩子。

由於內地有限制生育政策，7名孩子意味張榮榮一家要繳納數以百萬元人民幣計的社會撫養費。不過張榮榮未有後悔，直言因為自己有高顏值，而丈夫是名牌大學高材生，智商高達140以上，基因非常優秀，「不多生幾個孩子太浪費了」，期望能夠延續優良基因。更重要是，丈夫家世代從商，家底非常豐厚，是名副其實的「富二代」，養幾個孩子綽綽有餘，加上自己喜愛大家庭，才願意誕下7名孩子。

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張榮榮坦言，由於家裏經濟環境好才敢生這麼多小孩，擔心這樣的生活會為其他人帶來「幸福的假象」，也憂慮粉絲會為了仿傚她不計後果生太多孩子，最後導致家庭生活困難，故她多次在影片強調「如果不是因為有強大的物質基礎支撐，萬萬不敢生這麼多孩子的」。

張榮榮亦會分享育兒心得，包括培養孩子獨立、做家務明確分工、爭執時父母與孩子溝通等，獲不少家長級網民歡迎，「你們能耐心看完嗎？孩子面前修脾氣，父母面前修孝道；夫妻之間修忠誠，朋友面前修人品；弱者面前修善良，強者面前修謙虛；自己面前修那顆煩躁不安七十二變的心」。

張榮榮亦會分享育兒心得，包括培養孩子獨立、做家務明確分工、爭執時父母與孩子溝通等。（影片截圖）

雖然張榮榮現時已36歲，且已誕下7名孩子，但她仍獲不少網民讚「有仙氣」、「媽媽好年輕」、「七寶媽真棒」、「好厲害哦！」，亦有網民笑問「以後妳的孩子會不會跟你們一樣生好多個小孩」。

有網民則指出，養育7名孩子和睦共處最重要是有經濟條件，「那也要家庭條件好，家庭和睦才會這樣，家庭條件不好，很難免吵架」、「妳說的一切，都得有經濟基礎」。