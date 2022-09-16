年邁病母怕成女兒負累自盡　嫁妝中留下遺書：媽媽一直在你們身邊

為人父母最希望能看著子女長大成人、成家立室，但隨著自己的年紀漸長，身體易有病痛，一旦患重病更怕成為孩子的負擔。早前遺物處理顧問明泰分享了一則令人感動既心酸的個案，年邁病母怕成為女兒負累而跳樓自盡，離世前為女兒準備嫁妝，在嫁妝中留下遺書，寫下最後的心聲……

資料來源：明泰 Facebook專頁



以下真實案例經由家屬主動允許，希望你們看過故事後能夠有確實的反思。

也許是最近人生的功課，最近開始接觸多了自殺或者是非自然死亡的個案，重新刷新了我對死亡的認知以及一些既有的概念，令我重新對人生出了更多的感受。

今日我想向你們分享另一個真實的案例，我為了這個個案激動了幾日，沉默了數天。

兩三個月前收到了一位太太的求助，說着母親最近在自住的唐樓跳樓下來，在警務人員檢獲遺書上面，寫住原因大概是因為病情令老太選擇離去。

於是我便快速安排了有關的喪禮以及招魂的安排。

當中跟這位太太交流。才了解到原來老太與他們三姐妹相依為命多年，獨力擔當了家庭的大旗。直至到而家差不多個個都成家立室，兒孫滿堂，幸福滿門。

在前往設靈的路中，她向我道出

「其實我哋都預咗佢有咗呢個病之後好快會走，但冇諗過會快成咁。其實我哋從來唔介意，細妹甚至乎為咗佢延遲婚禮，希望先安頓咗佢嘅病情」

這位太太抽泣着說

她不明白為何母親要選上這條絕路。

當然我沒有說什麼，家事的事是外人不能夠全面的了解。但起碼我現在知道老太是個很顧家的人，而他們的女兒也很愛惜她。

在事情安頓後完成了死因庭的程序。我和家屬回到老太家中，協助處理遺物，發現了一袋給細妹準備的嫁妝，入面有一封發黃點的舊相片，背面是簡短的文字，下款日期是母親剛剛確診，認為時日不多的時候留下來的。

（相片獲明泰授權使用）

後來才知道原來母親對於自己的病情感到內疚，對於對成為女兒的負累是內疚，對於未能好好看着女兒出嫁是一種內疚。

入面有一句大概是這樣的。

「媽媽沒有什麼大成就，只是很愛你們，愛到底把我僅有的在最美好的，都留給你們，我順着清風和陽光離開，當你見到陽光，感受到涼風的時候就知道媽媽一直在你們身邊。」

這是信件中的最後一句說話，我在看到這話，真的留下了眼淚，要同事提一提我才能夠回神。

後來我把這個相片以及文字交給了三位小姐，他們當然是非常之激動，要同事攙扶才能離開。

有時我在想父母對仔女愛到底，其實是一種無條件的愛。不能測量，不能考究。

鎖門後離開遺宅，在街道上迎來的是充沛的陽光以及清涼的微風，願老太與你們一直都在，一直愛着你們。

《本文獲明泰授權轉載》