醫院牛奶房年輕「奶爸」每日親手沖奶　望嬰兒飲奶後快高長大

撰文：Raiku
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醫生、護士是大眾最為熟悉的醫院人員，但「牛奶房」大家又有否聽聞過？原來初生嬰兒在院內飲用的奶全由牛奶房職員親手調製，過程繁複、絕不馬虎！劉志麟只有二十多歲，在朋友鼓勵下應徵廣華醫院的二級運作助理，自2019年開始於醫院牛奶房工作。他稱當初對這份工作感到好奇，認為在牛奶房工作算是「學多門手藝」，倘若日後有自己的孩子便有幫助。

阿麟的職責是每天為嬰兒製作奶類，有部分嬰兒由於身體狀況未能飲用母乳，需要飲特別配方的奶類。因此牛奶房職員要根據醫生及營養師計算好的份量調製奶類及飲料。製作過程符合食物安全體系要求，要使用已經消毒、衛生清水。

阿麟的職責是每天為嬰兒製作奶類，有部分嬰兒由於身體狀況未能飲用母乳，需要飲特別配方的奶類。（圖片來源：FB@醫院管理局）

每日調製熟奶及手造奶　毫不馬虎

牛奶房的奶類主要分為「熟奶」及「手造奶」。阿麟指最忙碌時試過一日沖60至70支奶，製作「熟奶」時，沖奶後要儘快將無菌奶放進消毒爐以攝氏104度高溫消毒，再經急速冷凍至攝氏三度，方便病房儲取及翻熱，整個過程非常講究效率。

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「手造奶」含有不能受熱的成分，因此要人手調製。製作前要穿上更高規格的PPE裝備及進行衞生程序。手造奶的調製方法與大眾平日自行沖泡的方法相近，要逐支手搖沖勻。奶類「出爐」後要人手逐一貼上印有嬰兒名稱的標籤。

姨姨同事大讚年輕奶爸細心

雖然每位牛奶房職員都有固定的工作位置，但他們重視團隊合作，如果有人較快完成工作便會協助選奶咀、扭樽蓋，分工合作、互相幫忙。姨姨同事「冬梅姐」都讚揚阿麟和另一位年輕「奶爸」Tony為人細心，更欣賞他們選擇從事這份職業：「好少有後生仔會嚟沖奶，感覺佢哋都好叻！」

阿麟：同將來湊小朋友係相同嘅感覺

阿麟指入行前以為牛奶房會有很多嬰兒，入職後才發現原來不會與嬰兒接觸。他指他們會透過嬰兒的名字想像他的模樣、日後會是怎樣的人。他認為現在為嬰兒沖奶應該會與照顧自己的小孩差不多：「我諗同自己將來湊小朋友係相同嘅感覺，因為都係睇住每一個BB大，例如嬰兒A入院時一個月大，跟住飲下飲下飲到2號奶粉，代表佢已經兩歲。有啲BB可能飲好特別嘅奶，我哋係知道佢嘅需要。」

「我諗同自己將來湊小朋友係相同嘅感覺，因為都係睇住每一個BB大。」（圖片來源：FB@醫院管理局）

望透過奶飲祝福嬰兒早日康復

他續指為嬰兒沖奶的同時也希望他們能健康長大：「我哋會成日祝福啲BB：『飲完呢啲奶就早日康復，快啲好返，唔使再嚟醫院，快高長大』。」雖然阿麟名義上是「奶爸」，但他覺得自己好想真的成為了他們的爸爸一樣，感覺非常神奇。

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