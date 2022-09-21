親子好去處│跟船長出海做小水手 學海上逃生知識繩藝信號燈

相信不少家長也喜歡希小朋友乘坐天星小輪，既可遊覽維港兩岸景色，票價也十分大眾化；可能有家長遇過小朋友乘船時問題多多，對小輪上的知識產生興趣，今次有一好機會，可以讓小朋友參加90分鐘「天星小水手體驗遊」，學齊海上逃生知識、繩藝、信號燈及旗幟等知識。

攝影:鄭子峰



天星小輪於1898年成立，是香港具代表性的標誌之一，既為公眾提供廉價渡輪服務，亦是香港不容錯過的旅遊景點，在國際旅遊業享負盛名，乘搭天星小輪遊覽維港兩岸不單曾被國家地理旅遊雜誌譽為「人生50個必到景點」之一。

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今次由天星小輪主辦的「天星小水手體驗遊」，逢星期六、日及公眾假期起航，適合6至12歲小朋友在家長陪同下參加。活動進行時間為90分鐘，由尖沙咀天星碼頭出發，登上「世星號」後，跟平時乘搭渡海小輪最不同的是，小朋友可與家長在船上參觀及打卡。當船長及工作人員也人上船了，活動正式開始。

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船長會帶領小手水們走進駕駛室，小朋友可以近距離參觀及認識各種各樣的航海儀器的用途，如控制台、船舵、雷達及專用指南針等，鳴笛示範。之後有專業水手教授水手嘅基本工作，航海專用繩藝知識、即場示範接駁斷裂麻纜、解覽及泊碼頭的過程，還有海事常識、信號燈、旗幟等知識。

而最重要的環節時教小朋友學識海上逃生技巧，讓大家知道當海面遇上意外時，正確穿著救生衣，及安全的逃船姿勢。小朋友亦可以從而瞭解船上的運作和水手的日常工作。完成體驗遊之小水手將獲發小水手畢業證書及天星仔公仔。

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周未天星小水手體驗遊詳情:

參加者年齡:6至12歲

日期:逢星期六、日及公眾假期起航 時間:90分鐘

親子價: $800 （1位家長+1位小朋友）

*完成體驗遊之小水手將獲頒發小水手畢業證書及天星仔公仔一個

*若體驗遊參加人數不足20人（連家長），天星小輪保留權利取消已預約的體驗遊或調整有關的安排，敬請留意。

查詢電話: 2118 6208