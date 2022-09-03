西貢行山｜鹽田梓親子遊經驗分享　沙灘水超清遠眺滘西洲石刻

相信不少Blogger已經介紹過鹽田梓的吃喝玩樂，著名的景點包括聖若瑟小堂、鹽田梓天然鹽田、鹽光保育中心、活泉井、玉帶橋等等都可參考官方網站，但大家又知道滘西洲石刻嗎？今次會帶大家發掘鹽田梓的親子山徑和隱世小沙灘，更會遠眺滘西洲石刻！記住留意小貼士！



上船前有時間可以到紙船打卡，而官方的攤位在面向碼頭的最右方。小朋友搭船是一個很好的體驗。下船後沿右方上斜，在土窯雞的餐廳右轉落樓梯，先參觀天然鹽田。例行打卡動作還是必須的！

參觀完畢沿路返回剛才的餐廳繼續上走，會經過好多景點。參觀活泉井後便繼續往玉帶橋方向進發，沿途一片藍天白雲。上到高山當然要打卡。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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一般人到了玉帶橋便回程，但這才是真正行山之旅的起端！在盡頭處上走樓梯，然後看見分支位向右行。之後都是沿大路走，沿路要暴曬。見到樓梯就到沙灘啦！水清沙幼，辛苦一點也值得。

休息後過就向最後一個景點滘西洲石刻出發！在沙灘的盡頭留意左方草叢中指示牌往碼頭，看見大馬路轉右下坡。終於到終點了！碼頭的正面可以看見一個大石洞，那便是滘西洲石刻了。之後便在此原路折返回程，過了玉帶橋後選擇「左方」的路去碼頭。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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經驗小貼士：

1. 官方鹽光保育中心的船隻不能預售，只可以買最近的一班船，建議先購票再吃早餐。

2. 除了保育中心的船隻還有其他私人船可到鹽田梓，但不包括文物室及鹽場保育費用。

3. 由於疫情關係中心已沒有講解服務，請自行參觀。

4. 大部份景點因疫情關係已經不開放。

5. 全程接近零樹蔭，一定要做足防曬措施。

6. 如果想去沙灘的朋友可以帶定多一套更換的衣服及袜子。

7. 回程在碼頭等候上船的人頗多，而且沒有派票，是以先到先得的排隊方式上船。



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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】