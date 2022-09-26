真人版孤疑｜女侏儒疑扮6歲企圖殺全家 養母指是22歲：見她落毒

不少人都想要美滿家庭，美國一對夫婦似乎就沒有那麽如意。這對夫婦領養6歲女童，女童生理和行爲像成人，還企圖殺全家。猶如電影《孤疑》（Orphan）恐怖情節真實上演，但這對夫婦卻在2014年被指控棄養養女，整個故事曲折離奇。



女童像大人 又圖謀不軌

據外媒報道，45歲的Kristine Barnett 和43歲的Michael Barnett，在2010年收養6歲女童Natalia Grace，女童患有侏儒症，所以身形較為矮小，Kristine在生活中卻發現Natalia 具有成年人的特徵，有月經以及有恆齒，並且行爲詭異，「我曾看過她在我的咖啡中添加漂白劑之類的化學藥物，我問她在幹嘛，她居然說要置我於死地」。「她會在深夜時站在我們床前，這樣誰能安穩入眠？後來我們乾脆把所有尖銳物品都藏起來」。

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於是這對夫婦就帶Natalia去做檢查，養父指醫生和檢查結果都令他們相信，這位6歲女童其實出生於1989年，當地法院就在2012年，根據他們提交的證據，裁定將女童出生年份從2003年9月4日，改為1989年，即是將她當時年齡從8歲改到22歲，Kristine認爲養女已是成人，就為養女租了一間公寓，並且預繳了一年房租，讓她獨自生活，而Kristine就全家移居至加拿大。

曲折離奇

但Natalia在2014年向警察報案自己被棄養，當時由於Kristine和前夫離婚，造成案件拖延。Kristine和前夫聲稱養女已是成人，然而當局就根據2012年女童體檢報告，判斷她的骨骼發育確實11歲，Kristine與前夫被捕，需要繳交保證金獲釋，此案仍在審。

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