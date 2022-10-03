小一生難辨英文大小楷中文詞彙貧乏 大眾教室教追回學習進度方法

經歷三年疫情，教育局宣佈本學年維持半日課，長期停面授課情況下學生的學習能力變差。有調查發現，部分學校的教學時間大減，甚至出現不少教材無學過的情況。隨著學校慢慢回復面授課，K2、K3幼兒如何把握時間備戰升小面試？初小、高小學生又如何追回學習進度及備戰呈分試？大衆教室舉行「學制中人」家長講座，拆解幼兒中文升小攻略，傳授小學中文寫作策略，與家長和小朋友一起克服學習路上的挑戰！



香港初等教育研究學會成立研究小組於2021年11月以網上問卷訪問262位小學教師及440位小學家長，並於今年1月18日與來自8間小學25位教師和家長進行線上小組訪談。調查結果顯示，8成教師及50.2%家長認為小學生學習差異擴大；逾7成及逾6成教師和家長表示，部分小學生追不上課程進度。有家長更直言，教學時間大減，部分教材子女完全未學過。

有小一生分不清英文大小楷 中文老師：中文詞彙貧乏

香港初等教育研究學會主席甘艷梅指，部分不夠主動、學習動機低的學生不敢在線上作答，令學習差異擴闊。有接受調查的教師更反映，有小一生英文大小楷也分不清。大眾教室中文科科主任曾嘉姸老師表示，疫情減慢小學生學習進度，對K2、K3一班初學中文的小朋友影響尤其深:「以往小朋友透過外出接觸日常事物，可以認識基本中文字，例如感受春夏秋冬及節日，再慢慢認字，但疫情下小朋友連外出機會都少之有少，難以從生活中學中文，慢慢變成中文詞彙貧乏。」

每日指讀課文 慢慢打好中文基礎

學好語文絕非一朝一夕的事，中文寫作更是不少學生最頭疼的一科，也是父母們最擔心的一科。究竟家長應該如何為子女打好中文基礎？曾嘉姸以幼兒初學中文作為例子講起：「小朋友識字少，而且新學的字好快就唔記得，因為上堂學詞語只是短期記憶，必須配合課後複習先會記入腦。」

她建議幼兒每天朗讀課文，而且朗讀時由小朋友逐字指讀，直至遇上不會讀的字詞，家長才開口讀該字。避免小朋友「唸口簧」而不是真的會認讀。小朋友每週須讀七天課文，前四天由小朋友手指指著文字，一邊跟家長讀；第五天可以讓小朋友指讀課文，看看能讀到多少。她又建議剛開始不宜整篇課文太長，可由讀段落，或由讀句開始。

「學制中人」家長免費講座 分享追回學習進度方法

為了幫助K2、K3幼兒備戰升小面試及升小銜接；幫助初小、高小學生追回學習進度及備戰呈分試，大衆教室舉辦一系列「學制中人」家長講座，邀請校長、老師、編輯等等「學制中人」，與家長和小朋友一起克服學習路上的挑戰！【按此立即報名】

日期：2022年10月22日（六）

地點：九龍塘達之路72號創新中心地下展覽館一（九龍塘站C2出口）

講者：大衆教室中文科主任 Miss Janette Tsang

入場費：免費 (是次活動為家長講座，為減低兒童染疫的機會，請勿攜同子女出席)

時間：10:00 – 12:00 幼兒中文 - 升小5大攻略（K2 – K3）

講座主題：

從升小面試、升小扣門到升小銜接

「口頭寫作」：幼兒自信說話及表達能力竅門

由「句」到「段」：升小必備寫作句式

迎接默書：認讀字詞快速記憶法

提早掌握小一閲理5大題型

時間：13:30 – 15:30 初小中作 - 寫作6大攻略（P1 – P3）

講座主題：

如何善用教科書字詞豐富文章

拆解初小常用形容詞

如何寫好記敍文開首

初小常用描寫手法

3類學生，6種寫作方法

初小如何「虛實結合」寫作文

16:00 – 18:00 高小中作 - 呈分試6大要訣（P4 – P6）

講座主題：

「4-3-2-1」 評分準則

呈分試議論文竅門

呈分試說明手法分享

必背名人佳句

呈分試常考題型

高分入題開首方法

現時香港01會員有獨家報名優惠，首300名登記及出席活動者將獲得888香港01積分。(積分將於出席後30個工作天內存入相應帳戶)。而參加講座的家長亦會獲贈精美禮物，其中

「幼兒中文 - 升小5大攻略」的家長均可獲贈「幼兒必學字詞卡」乙套；參加「初小中作 - 寫作6大攻略」或「高小中作 - 呈分試6大要訣」的家長均可獲贈「小學寫作工具卡」乙套，數量有限，送完即止。