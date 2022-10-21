東華三院盧幹庭紀念中學 成長思維 全人發展

歷史使命

東華三院盧幹庭紀念中學創辦於1987年，學校尤視學生的學科發展與道德修養，尊重學生的獨特個性，並深信每個學生都可以從教育過程中得以茁壯成長、正直向善，以理性和創意應用知識，以關愛和情感體現生命之美。

文憑試創佳績在2022年香港中學文憑考試，學校接近7成學生考獲符合入讀本地資助大學學士學位課程最低要求，68.9% 應屆考生升讀本地大學學士學位課程。雖然疫症持續，今年學生面對文憑試，要承受著前所未有的壓力，有賴師生共勉，及不懈的付出和努力，學校同學在疫情之下依然創出佳績。

成績超卓校友

去年，學校畢業生黎智聰同學以優異的文憑試成績，獲世界頂尖學府英國倫敦帝國學院（Imperial College London）取錄，修讀醫學生物科學（Medical Biosciences）課程，並獲頒「東華三院文武廟作育英才海外獎學金」，每年獲資助18 萬港元獎學金以津貼黎同學在倫敦的生活費用。黎智聰同學高中時放眼世界，立志成為學者，憑籍對學科的熱愛和明確的目標，最終得償所願，負笈海外。

今年，畢業生賴楚晴同學亦在文憑試取得驕人佳績，在最佳5科考獲33分，其中中文、通識、經濟均考取5**，數學、化學、數學延伸部分（M2）亦考取5*。賴楚晴同學中二才轉讀本校，但在學校及老師的協助下，刻苦學習，克服障礙，不但加入學校領袖生一份子，更當選東華三院傑出學生第二名、元朗區十大優秀學生。文憑試放榜之後，賴同學獲香港大學商學院取錄，修讀經濟金融學，準備畢業後投身創業。

體藝發展出眾

元朗區校際排球比賽-男子公開組冠軍 2022

學術以外，學校同樣重視學生個人成長，透過多項課外活動及校隊，幫助學生培養終身興趣，發展獨特潛能。其中，排球隊是學校歷史最悠久的體育隊伍，多年來在元朗區學界排球比賽屢奪冠軍頭銜，亦是全港學界精英賽的常客，多名隊員亦曾入選為香港青年代表隊成員，部份更於及後成為香港代表隊成員。

中文戲劇學會公開演出

學校中英文戲劇學會的表現亦非常出眾，於2021-2022年度「香港學校戲劇節」榮獲共15個獎項，其中英文戲劇學會「Echo Theatre」獲得「傑出演員獎」、「傑出影音效果獎」等6個獎項，而中文戲劇學會「盧戲劇場」獲得「傑出導演獎」、「傑出劇本獎」等9個獎項。此外，「盧戲劇場」於2021年憑着劇目《父驚請罪》於第八屆「阿爸、阿媽，食飯喇！」校際戲劇比賽中，勇奪最佳整體演出獎及優異劇本獎。獎項充份肯定了學生在話劇創作和演出的努力和成果，亦展示出盧中學生的多元和才華。

STEM 教育緊貼潮流

近年，學校與時並進，順應全球教育發展的大趨勢，致力推展STEM教育及跨學科協作，冀幫助學生整合各數理學科的知識與技能，並連繫學科知識與現實生活，運用科學、數學及工程知識進行調查及解難，解決生活或社區問題。

於2020-21學年，學校舉辦一連兩日的水耕工作坊，多達70多名中二及中三學生參與。活動內容包括學習水耕知識、雲端編程、親自製作水耕裝置。課堂完結後，問卷調查顯示，多數學生掌握水耕知識和雲端編程的知識和應用，絕大部份學生更表示未來有興趣學習更多水耕及編程知識，學生積極探索課堂知識以外、緊貼時代的知識和內容。透過水耕種植課程，學生得到獨特的學習經歷，實踐力、創造力都得到提升。

提升英語語境

學校自2010-2011學年改以英語授課，初中所有學科及術科，除中文、中國歷史、生活與社會及普通話，皆採用英語授課。而高中所有科目，除中文、中國歷史、中國文學、公民與社會發展/通識教育、視覺藝術、體育及藝術教育，皆採用英語授課。初中設有普通話科，致力推行兩文三語教學。

外藉英語敎師與學生互動

學校尤重提升學生英語水平。對大部份香港學生而言，學校乃唯一學習和運用英語的地方，校方深信為學生創造英語豐富的學習環境及活用英語的機會至關重要。為了加強初中的英語語文藝術教育，教師亦參加由教育局主辦的STELLAR先導計劃，使同學能及早適應新高中英語課程。學生透過以英語學習學科內容，能夠日積月累培養高水平的英語能力，充份受益於英語教育。

實踐成長思維

東華三院盧幹庭紀念中學邁向三十五周年，校慶以「成長思維添茁壯，志銳精誠又日新」為題，配合本校未來三年的發展計劃——協助學生實踐「成長思維」，為學生建立更豐廣的學習體驗，推動同學努力克服困難，思考解決辦法，將新時代的挑戰轉化為推動社會進步的原動力。