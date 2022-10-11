輕鬆備戰測考│女兒做功課要人陪 大意犯錯 背後原因是這個

有在職家長指出，每日下班回家為子女對功課感到壓力，而小朋友做功課做得很晚的原因，其一主要是小朋友要家長陪在身邊才做功課，其二是小朋友做功課錯處多，往往因為要做改正，一份功課變相等於做了兩、三次，無論家長或小朋友，面對日常的功課與默書壓力的確不少，特別對剛升上小學一年級的學生來說，心理、身理及認知等各方也有新轉變，過著與幼稚園截然不同的校園生活，而為人父母的在指導子女做功課時，也需要時間適應，各01親子將小學生在學校的做功課、默書、測驗及考試等溫常見問題集合起來，繼上集育兒及升學專家Ken Sir為大家拆解如何處理子女做功課慢的問題，今集，Ken Sir會針對家長伴讀及學童改正多的問題。



孩子升上小學，父母心情總是又驚又喜，喜的是看到孩子進入新階段，自理能力和身心發展都不斷進步。但驚的是，孩子在面對新環境及學校不同的學習要求時，仍未能輕鬆適應，而做功課的問題，更是首當其衝的煩惱問題。而孩子總是要家長陪著做功課，只要家長一離開，小朋友就放下手腳，讓家長成了「伴讀書僮」。

Ken Sir說:「其實小學一年級做功課是一個訓練期，作為家長不應該要求過高，要小朋友有自律性地做功課，而且小朋友升上一個新學制中，可能很多事情都不懂得不了解，真的需要爸爸媽媽在旁，我想父母可以在小朋友做功課的時候，舉出一個例子就可以離開，讓小朋友可以自己獨自做。」

他認為家長懂得放手更重要，「有時家長真的要是嘗試一下放手，因為小朋友沒有經歷過做錯、不足，其實他是不知道究竟怎樣才是對才是合理，再提醒作為父母是不應該要求過高。」

有時家長會發現小朋友功課錯漏百出，被老師用紅筆圈出很多錯處，單單花在改正功課的時間也很多，Ken Sir建議家長先留意小朋友的小肌肉發展狀況，「另外，也要給他們舒服的空間，還有硬件上是否配合、合理?椅子、桌子的高度，小朋友會否因為高矮問題，身體向前傾得太低?寫不到幾個字就跟媽媽說手很累，家長要注意角度問題也影響到小朋友字體是否工整漂亮，家長可善用字型尺，又或者Copy Book，有助小朋友努力練習寫字。」

而有一點很重要也很多家長常犯，Ken Sir說:「家長記得避免一些所謂人身攻擊的說話，或者不能夠量化的建議，例如有些家長會跟小朋友說：『你寫到似乜嘢啊？』如何量化『似乜嘢?』家長說完這句話之後，小朋友是否會寫得好呢?有家長會跟小朋友說：『你寫到個字離行離捺！』這些說話都不能令小朋友明白你實際要求，作為爸爸媽媽的，千萬不要在陪小朋友做功課時，被情緒蓋過教育。」