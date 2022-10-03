輕鬆備戰測考│女兒做功課慢吞吞 媽媽感氣憤 專家:家長勿犯大忌!

不知不覺開學已有一個月，相信小朋友也陸續適應校園生活，日前有家長在網上分享女兒的手冊，指學校安排功課量過多，中、英、數、常識，每科最少有1至2份，還有默書及即將來臨的測驗。其實家長與小朋友面對日常的功課與默書壓力的確不少，特別對剛升上小學一年級的學生來說，心理、身理及認知等各方也有新轉變，過著與幼稚園截然不同的校園生活，而為人父母的在指導子女做功課時，也需要時間適應，01親子將小學生在學校的做功課、默書、測驗及考試等溫常見問題集合起來，育兒及升學發展專家Ken Sir，會由小朋友心理出發，指出家長常犯錯誤，與大家一起為輕鬆測考備戰。



面對「𥹉懦」型小朋友

小朋友做功課做得慢、拖拖拉拉、磨磨蹭蹭，令時間加長，同時亦令默書、測考、默時間溫習順延，繼而影響到晚餐、休息的時間，令家長十分頭痛。

Ken Sir 指，當家長面對小朋友做事「𥹉懦 (笠糯)」時，不妨幫他們做一些簡單的時間表，「例如在做功課或者溫習之前，我們制定一個做功課的計劃，讓小朋友清楚知道做功課的先後次序。另外，讓小朋友去制定做功課的總時數，避免小朋友在做功課的時候拖長時間。」

如何關掉電視機

但Ken Sir認為最治本的方法是要從日常生活入數，「如果小朋友太過𥹉懦 (笠糯)，其實不會單單只表現在做功課的問題上面，可能在其他生活上的細節中也會表現得𥹉懦 (笠糯)，所以家長在跟小朋友溝通的技巧上，可能要徹底改變，有些地方可以做得更好，例如:我們叫小朋友關電視，可能叫幾次他們都不聽，其實家長是否有需要叫小朋友熄電視叫幾次？當你第一次叫他關電視，他不聽，到第二次的時候，家長可以選擇自己去關上電視，這樣其實已經能夠告訴小朋友知你的要求是什麼。」

另外，在測考來臨前，不少家長與小朋重複溫習多次後， 發現他們仍然記不住範圍內容，令家長感到氣憤。Ken Si說:「小朋友的默書測驗考試分數，是反映了他當時的能力，如果家長看到分數發現就擔心、害怕，這只會令自己更手忙腳亂，不知道如何幫助小朋友，其實小朋友在學習上有不同的學習模式，有些小朋友喜歡來回踱步拿着書看才入腦，有些小朋友需要坐下來，有些小朋友需要透過抄寫或者其他方法，家長首先要知道如何找出小朋友的學習模式，從而再幫小朋友，緊記小朋友做得不好時，我們要提醒自己他只是現在記不到，並不是他蠢，亦所以千萬不要說:『你做乜咁蠢?!』，我們可以用說話去鼓勵小朋友，我記得我兒子曾經因為記不到常識科的內容，我當時就跟他說:『你不是記不到，只是有些人要記5次，有些人要給50次，只要你願意繼續嘗試，爸爸媽媽相信你一定會記得到!』」